Steven Wilson kondigt nieuw album ‘Requiem For A Village’ aan

Jarenlang speelde Steven Wilson voor half lege zalen, tegenwoordig is een nieuwe release van hem meer dan groot nieuws in de progrock kringen. Hij is de laatste twee decennia, uitgegroeid tot een soort van neo-proggod.

“Requiem for a village” heet zijn nieuwste werk. Een song die zomaar op “The Raven that refuses to sing” had kunnen staan.

Als dit een voorbode is van wat we mogen verwachten van zijn nieuwe album, dat op 6 november verschijnt, dan zullen veel liefhebbers van zijn werk, tevreden zijn.

Zijn laatste releases werden hier en daar met gemengde gevoelens ontvangen. Te veel electronic, te weinig rock, of zoiets.

We zullen moeten afwachten wat hij ons gaat laten horen, want een ding is bij hem zeker, je weet nooit echt waar hij mee komt.

En dat moet vooral zo blijven!

Door en afbeelding: Math Lommen

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