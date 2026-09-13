Diefstal uit auto’s daalt in Heerlen, maar stijgt in meerdere Parkstadgemeenten

HEERLEN – Het aantal diefstallen uit auto’s in Heerlen is in de eerste zeven maanden van 2026 licht gedaald. In totaal werden 161 diefstallen geregistreerd, vijf minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In meerdere andere Parkstadgemeenten is juist sprake van een stijging.

De cijfers zijn afkomstig uit een analyse van Autoverzekering.nl, gebaseerd op politiecijfers. Landelijk bleef het aantal diefstallen uit motorvoertuigen vrijwel stabiel. Van januari tot en met juli werden 24.079 diefstallen geregistreerd, tegenover 24.199 in dezelfde periode van 2025. Dat betekent een landelijke daling van 120 meldingen, oftewel ongeveer 0,5 procent.

Verschillen binnen Parkstad

Binnen Parkstad zijn de ontwikkelingen niet overal hetzelfde. Naast de lichte daling in Heerlen nam het aantal geregistreerde diefstallen uit auto’s in verschillende omliggende gemeenten toe.

In Kerkrade waren er 21 meldingen meer dan vorig jaar. Beekdaelen kende een stijging van 6 meldingen, terwijl in Brunssum het aantal met 4 toenam. In Landgraaf werden 3 meldingen meer geregistreerd. Simpelveld noteerde een stijging van 1 melding.

Daarmee laat Parkstad een wisselend beeld zien. Waar Heerlen een kleine daling laat zien, nemen de geregistreerde diefstallen in de meeste andere genoemde Parkstadgemeenten toe.

Grote verschillen tussen gemeenten

Ook landelijk lopen de cijfers sterk uiteen. Rotterdam kende een forse stijging, terwijl Amsterdam en Eindhoven juist grote dalingen lieten zien. In Amsterdam daalde het aantal geregistreerde diefstallen van 4.079 naar 3.533. Eindhoven ging van 786 naar 576.

Volgens Jean-Paul Würsten, autoverzekeringsexpert bij Autoverzekering.nl, moeten vooral grote procentuele stijgingen in kleinere gemeenten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Een relatief klein aantal extra incidenten kan daar al snel leiden tot een forse procentuele toename.

Voor automobilisten blijft het volgens de organisatie verstandig om alert te zijn op diefstal en inbraak. De locatie waar een auto wordt geparkeerd kan bovendien een rol spelen bij het risico dat verzekeraars meenemen bij het bepalen van de premie.

Heerlen vijf meldingen lager

Voor Heerlen betekent de ontwikkeling dat er in de eerste zeven maanden van 2026 161 diefstallen uit auto’s werden geregistreerd. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 166.

De daling is daarmee beperkt, maar staat in contrast met de stijging die in verschillende andere Parkstadgemeenten werd geregistreerd.

Foto: Lidia Carreno Photography

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