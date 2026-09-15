Afsluitingen op N281 door asfalteerwerkzaamheden bij Imstenrade en Beitel

In week 39 vinden asfalteerwerkzaamheden plaats aan de toerit Imstenrade en de afrit Beitel van de N281. Door de werkzaamheden zijn beide aansluitingen tijdelijk afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Toerit Imstenrade volledig afgesloten

De toerit Imstenrade richting Kerkrade, Avantis en Aken is vanaf maandag 21 september om 09.00 uur volledig afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot zaterdag 26 september om 07.00 uur.

Afrit Beitel ’s avonds en ’s nachts dicht

De afrit Beitel voor verkeer dat vanuit Heerlen komt, is van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 september iedere avond en nacht afgesloten. De afsluiting geldt telkens van 19.00 tot 07.00 uur. Overdag blijft de afrit bereikbaar.

Wanneer de werkzaamheden eerder zijn afgerond, worden de afsluitingen eerder opgeheven. Het verkeer wordt omgeleid via routes die met gele borden worden aangegeven.

Weggebruikers wordt geadviseerd om vooraf hun route te controleren en rekening te houden met extra reistijd.

Bron: gemeente Simpelveld

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