Poëtische dansvoorstelling ‘Huidschrift’ van Bo Jacobs in Theater Landgraaf

LANDGRAAF – Wat gebeurt er met herinneringen die we niet meer onder woorden kunnen brengen? In de poëtische dansvoorstelling Huidschrift laat choreograaf Bo Jacobs zien hoe ervaringen, gemis en verlangen zich als het ware in het lichaam vastzetten. De voorstelling is op zondag 1 november 2026 om 14.30 uur te zien in Theater Landgraaf.

Dans, tekst, muziek en beeld komen samen

Huidschrift brengt dans, tekst, muziek en beeld samen in een zintuiglijke voorstelling over eenzaamheid en verbondenheid. Het publiek wordt uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar vooral ook te voelen en te vertragen.

Centraal staat Noah, een oude man die het gevoel heeft dat hij is losgeraakt van het leven, van andere mensen en van betekenis. Zijn lichaam draagt herinneringen en emoties met zich mee alsof ze in zijn huid zijn geschreven. De personages om hem heen verbeelden verschillende lagen van zijn innerlijke wereld.

Van afzondering naar verbinding

Langzaam bewegen de personages van fragmentatie en afzondering naar contact en verbinding. Daarbij is ruimte voor pijn en zachtheid, weerstand en verlangen, herinnering en vernieuwing. Zo biedt Huidschrift een blik in de complexe binnenwereld van één mens – en misschien tegelijkertijd in die van ons allemaal.

De voorstelling ontstond uit participatief onderzoek met verschillende groepen, waaronder jongeren, kunstenaars, zieken, nabestaanden en zorgprofessionals. Hun verhalen en ervaringen vormen de emotionele onderlaag van het werk.

Praktische informatie

Voorstelling: Bo Jacobs – Huidschrift

Datum: zondag 1 november 2026

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Theater Landgraaf, Kerkberg 4 in Landgraaf

Tickets: bestel kaarten via Theater Landgraaf

Credits

Choreografie: Bo Jacobs

Dansers: Emma Segura, Dani Moret Chanzá, Manon Delanoe, Kseniia Serykh en Bo Jacobs

Tekst: Sander van Egmond

Kostuumontwerp: Davina Versteeg en Esra Westerburgen

Scenografie: Katrin Henss

Muziek: Ser Sebico

Lichtontwerp: Kaj Kelderman

Coproducenten: Cultuurhuis Heerlen, schrit_tmacher Festival en Via Zuid

Afbeelding: AI-gegenereerde illustratie / Parkstad Actueel. De afgebeelde personen zijn niet de uitvoerende dansers.

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