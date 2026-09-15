Gratis lezingen over de Bokkenrijders in Landgraaf

In de achttiende eeuw hielden roversbendes de streek in hun greep. Rond deze periode ontstonden ook de verhalen over de Bokkenrijders: geheimzinnige rovers die volgens de overlevering banden met de duivel zouden hebben en ’s nachts op bokken door de lucht vlogen.

Dit najaar organiseert Landgraaf twee gratis lezingen over de Bokkenrijders en de verhalen die tot op de dag van vandaag rond deze groep bestaan.

Donderdag 17 september: Pastoor Daniëls en de Bokkenrijders

Op donderdag 17 september om 19.30 uur spreekt Jos Meuwissen bij Heemkundevereniging Landgraaf over pastoor Daniëls, ook bekend als Sleinada, en zijn visie op de Bokkenrijders.

In de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw werden de Bokkenrijders door historici vaak neergezet als een satanische roversbende. In de tweede helft van de twintigste eeuw veranderde dat beeld en werden de vermeende bendeleden juist vaker beschouwd als slachtoffers van een hard en onrechtvaardig justitieel systeem.

Meuwissen gaat tijdens de lezing in op die veranderende beeldvorming en onderzoekt waarom bronnen door de jaren heen zo verschillend zijn geïnterpreteerd.

Locatie: Heemkundevereniging Landgraaf, An de Voeëgelstjang 12, 6373 BJ Landgraaf.

Toegang: gratis. Aanmelden is niet nodig. Vol is vol.

Dinsdag 6 oktober: schuld of gruwelijke justitiële moedwil?

Op dinsdag 6 oktober begint om 19.30 uur een tweede lezingenavond in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Catharina Scholtens vertelt over het lot van negentien mensen uit Schaesberg en omgeving die om het leven kwamen op de executieplaats waar nu het ‘Galgebeumke’ staat. Historische rechtsverslagen roepen volgens de lezing de vraag op of deze mensen daadwerkelijk schuldig waren of slachtoffer werden van brute martelingen en een hysterische vervolging.

De Bokkenrijders en hun demonische vrienden

Ook Jos Meuwissen verzorgt op 6 oktober een lezing. Hij behandelt de volksverhalen rond de Bokkenrijders en vergelijkt die met oude verhalen over onder meer vampieren, heksen en de Wilde Jacht.

Locatie: Pinkpopzaal, Burgerhoes, Landgraaf.

Toegang: gratis. Aanmelden is verplicht via Tickli.

Landgraaf kent een rijke Bokkenrijdersgeschiedenis en werd in januari officieel uitgeroepen tot Bokkenrijdersstad.

Foto: Jean Franssen.

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