Grootste Burendag van Nederland komt naar De Passart in Heerlen

Op zaterdag 26 september 2026 organiseert Buurtvereniging De Passart voor de tweede keer Burendag De Passart. In het Laurierpark in Heerlen pakt de organisatie dit jaar extra groot uit, met de ambitie om er de grootste Burendag van Nederland van te maken.

Burendag De Passart draait om ontmoeting, verbinding en samenwerking in de wijk. Bewoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente komen samen voor een gratis toegankelijke dag vol activiteiten.

Groot programma voor jong en oud

Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 17.00 uur terecht in het Laurierpark. Op het programma staan onder meer een grote straatmarkt, rodeowedstrijden, een politiehondendemonstratie, een stormbaan, bungeerun, springkussens, muziek, entertainment en verschillende activiteiten voor jong en oud.

Een van de opvallendste attracties wordt een gigantische waterglijbaan van maar liefst 20 meter breed, 15 meter diep en 9 meter hoog.

Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor eten en drinken.

Rodeowedstrijd en markt

Tijdens de Burendag wordt ook een rodeowedstrijd georganiseerd waarbij deelnemers kunnen proberen zo lang mogelijk op de rodeostier te blijven zitten.

Daarnaast kunnen ondernemers, verenigingen en inwoners deelnemen aan de grote markt in het Laurierpark.

Organisaties uit de wijk aanwezig

De Burendag biedt bewoners ook de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met organisaties en professionals die actief zijn in Heerlen.

Onder andere de gemeente Heerlen, Woonpunt, Weller, JENS, de Bovengrondse Vakschool en verschillende andere partners zijn aanwezig.

Buurtvereniging De Passart wil met het evenement niet alleen een gezellige dag organiseren, maar ook bijdragen aan de leefbaarheid en onderlinge verbondenheid in de wijk.

Burendag De Passart vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 van 11.00 tot 17.00 uur in het Laurierpark in Heerlen. De toegang is gratis.

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