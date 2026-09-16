Zaterdag 26 september is het weer Burendag in Limburg. Kom jij met je straat bij elkaar? Grijp het moment aan om te bespreken wat jullie doen bij een noodsituatie. Maak afspraken over wie wat in huis heeft of regelt als er geen stroom, water of internet is. Met de subsidie Samen Weerbaar van het Vfonds kunnen buurten zich daarna verder voorbereiden op noodsituaties.

Tot € 5.000 voor voorbereiding op noodsituaties

In Nederland zijn we gewend dat er altijd stroom, water en internet is. Toch kan dit door extreem weer, een grote storing of een andere noodsituatie ineens wegvallen. Dan is het prettig als mensen in een buurt weten wat ze kunnen doen en wie welke rol kan pakken.

Met de subsidie Samen Weerbaar van het Vfonds kunnen straten, clubs en gemeenschappen plannen maken om zich samen voor te bereiden op noodsituaties. Ook in Limburg kan nu tussen de € 500 en € 5.000 worden aangevraagd voor plannen, oefendagen, cursussen of buurtmaterialen.

Voorbeelden zijn het in kaart brengen van de buurt, afspraken maken voor een stroomstoring en het organiseren van een EHBO-cursus voor de straat.

Voorwaarden voor de subsidie

Voor de subsidie gelden voorwaarden. Zo moet de aanvraag worden gedaan door een stichting of vereniging binnen het Koninkrijk der Nederlanden met een zakelijke bankrekening op naam van die organisatie. Het is ook mogelijk om een andere stichting of vereniging als penvoerder aan te wijzen.

Meer informatie staat op vfonds.nl/samenweerbaar.

Twee voorbeeldprojecten

In Westerhoven wil ontmoetingscentrum De Buitengaander zich ontwikkelen tot lokaal steunpunt voor inwoners. Met de subsidie willen de initiatiefnemers onder meer vrijwilligers opleiden en inwoners ondersteunen tijdens noodsituaties.

In Renkum organiseert Stichting Ondersteuning Lokale Veiligheid een oefening waarbij supermarkten, apotheek, medische post, coördinatiepunt en tankstation 24 uur operationeel worden gehouden met noodstroom en alternatieve communicatiemiddelen, zoals portofoons.

Denk vooruit

Bij een noodsituatie die meerdere dagen duurt, kunnen stroom, water en internet wegvallen en kan hulp tijdelijk op zich laten wachten. Voorbereiden begint thuis, bijvoorbeeld met een noodpakket, een noodplan en door afspraken te maken met mensen in de buurt.

Op denkvooruit.nl staat meer informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden.

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