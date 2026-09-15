Loop- of Fiets met je dokter 2026 op 4 oktober in Valkenburg

VALKENBURG – Op zondag 4 oktober 2026 organiseert Health Foundation Limburg voor de 18e keer het populaire evenement ‘Loop met je dokter’. Dit jaar wordt het evenement voor het eerst uitgebreid met ‘Fiets met je dokter’.

Artsen van Maastricht UMC+, Zuyderland en huisartsen uit de regio wandelen of fietsen samen met patiënten, familie en vrienden. Zo ontmoeten zij elkaar op een informele manier en laten de artsen zelf zien hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Ook mensen die graag wandelen of fietsen en onderzoek naar hart- en vaatziekten willen steunen, kunnen deelnemen.

Wandelen en fietsen vanuit Valkenburg

Deelnemers kunnen kiezen voor een wandeltocht van 5 of 10 kilometer. Voor fietsliefhebbers zijn er een e-bike tocht, een recreatieve fietstocht en een intensieve tocht op de racefiets.

De start en finish zijn bij het Shimano Experience Center in Valkenburg. Voor de wandelaars is een vlakke route in de omgeving uitgezet. De gezamenlijke lunch vindt plaats in de tuinen van Kasteel Oost.

Opbrengst voor onderzoek naar hart- en vaatziekten

Met Loop- of Fiets met je dokter wordt geld ingezameld voor medisch-wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten in Limburg. De organisatie hoopt dit jaar via sponsoring, donaties, inschrijfgelden en lotenverkoop een bedrag van €60.000 bijeen te brengen.

Wie niet kan meelopen of fietsen, kan het evenement ook steunen door loten te kopen voor de bijbehorende loterij.

Meer informatie en inschrijven: www.loopoffietsmetjedokter.nl

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