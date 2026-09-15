Prinsjesdag 2026: democratie, veiligheid en kansen van AI centraal

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft dinsdag 15 september tijdens Prinsjesdag het nieuwe parlementaire jaar geopend. In de Troonrede stonden de bescherming van de democratie, veiligheid en de toekomst van de Nederlandse economie centraal. Daarbij was ook nadrukkelijk aandacht voor kunstmatige intelligentie en digitalisering.

De koning benadrukte dat democratie voortdurend bescherming en onderhoud nodig heeft. Gemeenschapszin en samenwerking vormen volgens het kabinet een belangrijk antwoord op polarisatie. Politiek en overheid moeten bovendien laten zien dat zij problemen daadwerkelijk kunnen oplossen.

Wonen, stikstof en migratie

Het kabinet wil met de begroting voor 2027 een basis leggen voor brede politieke samenwerking. Grote vraagstukken die volgens de Troonrede niet langer kunnen wachten zijn onder meer stikstof, woningbouw en migratie.

Om de woningnood aan te pakken wil het kabinet zo snel mogelijk meer betaalbare koop- en huurwoningen bouwen. In een nieuw actieplan worden vijftig maatregelen aangekondigd om de woningbouw te versnellen. Ook wil het kabinet de impasse rond stikstof doorbreken, zodat natuurherstel en vergunningverlening weer op gang kunnen komen.

Meer aandacht voor veiligheid

Door de onrustige internationale situatie investeert Nederland opnieuw extra in defensie. De voortdurende steun aan Oekraïne wordt in de Troonrede omschreven als een investering in de eigen veiligheid. Ook cyberaanvallen, desinformatie, terrorisme en georganiseerde criminaliteit vragen om een steviger antwoord.

De koning waarschuwde dat vrede, vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. Samenwerking binnen onder meer de Europese Unie en de NAVO blijft daarom belangrijk.

Nederland wil kansen van AI benutten

Volgens het kabinet bieden kunstmatige intelligentie en digitalisering grote kansen voor de toekomstige welvaart van Nederland. Deze snelle technologische ontwikkelingen moeten wel in goede en veilige banen worden geleid.

Om internationaal mee te kunnen blijven doen wil het kabinet investeren in innovatie, start-ups en technologische doorbraken. Ook moet Nederland meer talent aantrekken, opleiden en behouden voor belangrijke sectoren zoals AI, digitalisering, energie en biotechnologie.

Koopkracht en sterke economie

De economische vooruitzichten voor het komende jaar zijn volgens de Troonrede gematigd positief. Het kabinet wil de koopkracht van huishoudens en gezinnen met kinderen ondersteunen, onder meer via het Noodfonds Energie en kindregelingen.

Tegelijkertijd zijn er financiële grenzen. Het kabinet wil voorkomen dat de rekening wordt doorgeschoven naar volgende generaties. Ook de zorg, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid moeten toekomstbestendig worden gemaakt.

Politiek debat volgt

Na de aanbieding van de Miljoenennota en Rijksbegroting bespreekt de Tweede Kamer de kabinetsplannen. Voor verschillende maatregelen is nog instemming van de Tweede en Eerste Kamer nodig.

Bron: Troonrede 2026, Rijksoverheid.

Afbeelding: AI-gegenereerde illustratie / Parkstad Actueel. De afbeelding is geen foto van de daadwerkelijke gebeurtenissen.

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