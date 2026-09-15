Impactrapportage Gezond in Mijn Streek: leerlingen fitter en financieel sterker

KERKRADE – Stichting Gezond in Mijn Streek heeft haar impactrapportage over seizoen en schooljaar 2025-2026 gepubliceerd. Volgens de rapportage bereikte de door Roda JC Kerkrade opgerichte stichting 1.664 unieke deelnemers. Zij namen samen 13.271 keer deel aan in totaal 783 activiteiten.

Gezond in Mijn Streek zet de bekendheid en verbindende kracht van Roda JC in om inwoners van Parkstad en omgeving te ondersteunen. De stichting werkte het afgelopen seizoen met tien programma’s rond de pijlers trots, gezond en kansrijk. De activiteiten zijn gericht op uiteenlopende doelgroepen, van kinderen en jongeren tot ouderen.

“Met onze programma’s zijn we elke dag van waarde voor onze regio. Achter elk cijfer in deze rapportage schuilt een persoonlijk verhaal van iemand die stappen heeft gezet richting een gezonder, actiever of kansrijker leven”, zegt Tim Weijers, directeur en bestuursvoorzitter van Stichting Gezond in Mijn Streek.

Duizenden deelnamemomenten in de regio

Uit de impactrapportage blijkt dat 672 kinderen meededen aan de Wijktoer. Daarnaast bezochten 419 leerlingen de Schooltoer in het Parkstad Limburg Stadion. Ook werden honderden jongeren bereikt met het financiële educatieprogramma G€€N Schuld.

In de nieuwe rapportage kijkt de stichting niet alleen naar deelnemersaantallen, maar ook naar de door deelnemers ervaren effecten. Bij G€€N Schuld geeft 67 procent van de deelnemende scholieren aan na afloop meer grip op de eigen geldzaken te hebben.

“Dat zijn resultaten waar we enorm trots op zijn”, aldus Koen Durlinger, programmamanager van Gezond in Mijn Streek.

Leerlingen bewuster van gezond leven

Ook de gezondheidsprogramma’s laten volgens de stichting positieve resultaten zien. Van de deelnemers aan het Schoolprogramma geeft 85 procent aan zich na afloop fit te voelen. Bij de Schooltoer zegt 92 procent van de leerlingen beter te weten hoe zij gezonder kunnen leven.

Andere initiatieven zijn Community Champions, Walking Football, Voetbalherinneringen, G-Voetbal en Roda4Vitality. Bij het traject Community Champions met WSP Parkstad was volgens de rapportage 35 procent van de deelnemers aan het einde van het programma weer aan het werk.

Maatschappelijke waarde geschat op ruim 550.000 euro

Met de Social Handprint-methodiek heeft Gezond in Mijn Streek ook een financiële inschatting gemaakt van haar maatschappelijke impact. Voor seizoen en schooljaar 2025-2026 wordt die waarde geschat op ruim 550.000 euro. Het gaat om een methodische waardering van maatschappelijke effecten en niet om inkomsten of winst van de stichting.

Samenwerking als basis

Volgens de stichting zijn de resultaten mogelijk dankzij samenwerking met gemeenten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, vrijwilligers en deelnemers.

“We kijken met gepaste trots naar wat we samen met partners hebben bereikt en gaan in het huidige seizoen samen nog meer impact maken”, zegt Weijers.

Meer informatie over de stichting, haar programma’s en de impactrapportage is te vinden op www.gezondinmijnstreek.nl.

Bron en cijfers: aangeleverde impactrapportage 2025-2026 van Stichting Gezond in Mijn Streek.

Beeld: Gezond in Mijn Streek, aangeleverd.

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