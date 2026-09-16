Auti-Treff donderdag weer in Flexiforum Kerkrade

Donderdag 17 september vindt in het Flexiforum in Kerkrade opnieuw een bijeenkomst van Auti-Treff plaats. De ontmoetingsavond is bedoeld voor mensen met autisme, ouders en naasten en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij mensen met autisme.

Tijdens de avond is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kunnen bezoekers informatie krijgen over onafhankelijke cliëntondersteuning van professionals en vrijwilligers.

Auti-Treff in Kerkrade

De inloop begint om 19.00 uur en de bijeenkomst start om 19.30 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Auti-Treff vindt plaats in het Flexiforum, Spekhofstraat 15, 6466 LZ Kerkrade. Rond en voor het gebouw is ruime parkeergelegenheid.

Meer ontmoetingsavonden

Ook later dit jaar staan bijeenkomsten gepland op 15 oktober, 19 november en 17 december. In 2027 volgen opnieuw meerdere ontmoetingsmomenten.

Meer informatie is verkrijgbaar via autitreff@gmail.com, telefonisch via 045-5427742, via Facebook: Auti-Treff en Autisme Regio Limburg en via LinkedIn: Auti-Treff.

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