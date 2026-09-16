Uit de gemeente Heerlen zijn volgens een datastudie van PitchFUEL 51 profvoetballers geboren. Daarmee staat Heerlen in Limburg achter Venlo, Maastricht en Sittard-Geleen. Twee in Heerlen geboren spelers zijn dit seizoen actief in de top: Sami Ouaissa bij PSV en Adam El Maach bij Helmond Sport.

PitchFUEL onderzocht de geboorteplaatsen van 5.744 Nederlandse profvoetballers met een eigen pagina op Wikidata, van de eerste generatie rond 1900 tot spelers van nu. Volgens de studie zijn 527 van hen geboren in Limburg. Venlo voert de Limburgse lijst aan met 112 spelers, gevolgd door Maastricht met 67, Sittard-Geleen met 61 en Heerlen met 51.

Ouaissa naar PSV

Sami Ouaissa maakte deze maand de overstap van NEC naar PSV. De 21-jarige buitenspeler tekende in Eindhoven een contract voor vijf seizoenen en speelt met rugnummer 11. Ouaissa doorliep eerder de jeugdopleiding van Roda JC.

El Maach bij Helmond Sport

Ook doelman Adam El Maach is in Heerlen geboren. De 17-jarige keeper maakt deel uit van Helmond Sport en zat dit seizoen al bij de wedstrijdselectie in de Keuken Kampioen Divisie. Hij sloot in de voorbereiding bovendien aan bij de eerste selectie van de club.

Limburg relatief sterk vertegenwoordigd

Volgens PitchFUEL zijn in 29 van de 31 Limburgse gemeenten ooit profvoetballers geboren. De provincie komt in het onderzoek uit op 4,65 profvoetballers per 10.000 inwoners, tegenover 3,2 landelijk. Daarmee staat Limburg volgens de onderzoekers op de tweede plaats van de twaalf provincies wanneer naar het aantal profs per inwoner wordt gekeken.

De onderzoekers plaatsen daarbij een belangrijke kanttekening: een geboorteplaats is niet altijd de plaats waar iemand is opgegroeid. Ook kunnen gemeenten met een groot ziekenhuis relatief veel geboortes registreren van kinderen uit omliggende plaatsen.

Bron: PitchFUEL, De Voetbalfabriek van Nederland.

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