SP Kerkrade trekt veel belangstelling met actie voor betaalbare boodschappen

Joy won het boodschappenpakket tijdens de actie van SP Kerkrade op het Carboonplein.

De boodschappenactie van SP Kerkrade op het Carboonplein heeft zaterdag veel positieve reacties opgeleverd. Inwoners konden in gesprek gaan over de stijgende prijzen in de supermarkt en meedoen aan een prijsvraag voor een boodschappenpakket.

Joy wint boodschappenpakket

Deelnemers mochten raden wat de totale waarde van het boodschappenpakket was en hoeveel btw daarover werd betaald. Degene die het dichtst bij het juiste bedrag zat, won het pakket. Joy kwam samen met haar opa en oma als winnaar uit de bus. Volgens de organisatie was zij erg blij met de prijs en enthousiast over de actie.

Zorgen over stijgende supermarktprijzen

Tijdens de gesprekken gaven verschillende inwoners aan dat zij voor hetzelfde bedrag steeds minder boodschappen kunnen kopen. Volgens SP Kerkrade maken mensen zich daardoor vaker zorgen over de vraag of zij het einde van de maand financieel halen.

“Ons eten zou gezond en betaalbaar voor iedereen moeten zijn. Kabinet-Jetten moet nu ingrijpen om de prijzen te verlagen”, zegt Laura van Eden, afdelingsvoorzitter van SP Kerkrade.

Voorstellen voor betaalbare boodschappen

Met de actie wil de partij aandacht vragen voor de hoge prijzen aan de kassa. De SP pleit onder meer voor het schrappen van de btw op gezonde boodschappen en voor een prijsplafond op bepaalde basisproducten.

Meer informatie over de landelijke actie is te vinden op Maak Nederland Betaalbaar.

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