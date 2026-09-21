Undiqüe Quintet opent nieuw seizoen Springplank Concerten

De Springplank Concerten beginnen op zondag 27 september 2026 om 14.00 uur met een optreden van het internationale Undiqüe Quintet. Het vijfkoppige blazerskwintet brengt een kleurrijk programma met muziek uit Spanje en Latijns-Amerika.

Op het programma staan werken van Astor Piazzolla, Arturo Márquez, Isaac Albéniz, Joaquín Turina en Paquito D’Rivera. Daarmee neemt Undiqüe Quintet het publiek mee langs Argentijnse tango, Spaanse dansmuziek en tropische klanken.

Programma Undiqüe Quintet

La Muerte del Ángel van Astor Piazzolla

Danza de Mediodía van Arturo Márquez

Selecties uit España: Serenata en Malagueña van Isaac Albéniz, in een arrangement van Bill Holcombe Jr.

Mujeres de España van Joaquín Turina, in een arrangement van José Luis Turina

Aires Tropicales van Paquito D’Rivera, met Vals Venezolano en Contradanza

De organisatie vat haar missie samen met de woorden: “Iedereen houdt van klassieke muziek, alleen weet men dat nog niet.” De Springplank Concerten willen klassieke muziek toegankelijk maken voor verschillende leeftijden en doelgroepen.

Kaartprijzen

Een regulier kaartje kost 15 euro en in de voorverkoop 14 euro. Jongvolwassenen tot 30 jaar betalen 10 euro, of 9 euro in de voorverkoop. Voor jongeren onder de 18 jaar bedraagt de prijs 7,50 euro en 7 euro in de voorverkoop. Kinderen onder de 13 jaar hebben gratis toegang.

Kaarten zijn met korting vooraf te reserveren via www.klassiekezomer.nl. Betalen kan bij voorkeur met pin. Ook ter plaatse zijn, zonder voorverkoopkorting, kaarten verkrijgbaar.

Springplank Concerten seizoen 2026-2027

Na het openingsconcert met Undiqüe Quintet volgen in het seizoen nog optredens van violiste Amaryllis Wellens en pianiste Andrea Boga op 29 november, het Muintet op 31 januari, violiste Saida Saparayeva en pianist Daniele Lasta op 28 maart en het MSM Quartet op 30 mei.

Datum: zondag 27 september 2026

Aanvang: 14.00 uur

Volledig seizoensprogramma

Programma en toegangsprijzen van de Springplank Concerten in seizoen 2026-2027. Afbeelding: Klassieke Zomer Parkstad.

Afbeeldingen: Klassieke Zomer Parkstad

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