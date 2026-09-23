Bart Storcken geeft eigen draai aan Frans Pollux met ‘JÔNG’

Bart Storcken heeft een nieuwe Limburgstalige track uitgebracht. Voor het project Leedjes veur de iëwigheid maakte hij een eigen bewerking van een lied van Frans Pollux. Het resultaat kreeg de titel JÔNG.

Voor het project werd Storcken gevraagd om een lied van Frans Pollux te coveren en daar een eigen versie van te maken. Voor JÔNG werkte hij samen met Bart Oostindie. De mastering van het volledige album werd verzorgd door Mike Manders.

Ook te horen op ‘Same’

Storcken is daarnaast te horen op het lied Same, in een versie van Christel en Marieke. Samen met Emil Szarkowicz verzorgde hij de begeleiding en speelde hij de track in.

JÔNG beluisteren

JÔNG is te beluisteren via Spotify.

Foto: waranyu / Adobe Stock

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