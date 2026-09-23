Natuurmonumenten voert boswerkzaamheden uit in Stammenderbos, Terworm, Imstenraderbos en Wolfhagen

Wie regelmatig wandelt in het Geleenbeekdal, kan de komende tijd op verschillende plekken werkzaamheden tegenkomen. Natuurmonumenten gaat aan de slag in het Stammenderbos, Terworm, het Imstenraderbos en Wolfhagen. Het doel: de bossen gevarieerder en sterker maken en planten en dieren meer ruimte geven.

Meer licht en meer ruimte voor inheemse soorten

Op sommige plekken worden openingen in de bosrand gemaakt zodat er meer licht binnenvalt. Ook worden exoten verwijderd en jonge, inheemse bomen aangeplant. Door die afwisseling kunnen verschillende planten- en diersoorten zich beter ontwikkelen.

Boswachter legt werkzaamheden uit

Wie graag wil weten wat er precies gebeurt en waarom, kan met een boswachter mee op excursie. Tijdens de wandelingen wordt ter plekke uitgelegd welke werkzaamheden al zijn uitgevoerd en wat er nog op de planning staat.

De excursies vinden plaats op 14 oktober in het Stammenderbos, 30 oktober in Terworm en 5 november in het Imstenraderbos.

Aanmelden kan via de agenda van Natuurmonumenten. Meer informatie over het natuurherstel en de werkzaamheden in het gebied staat op de projectpagina over het Geleenbeekdal.

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Foto: Natuurmonumenten

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