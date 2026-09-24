50ste voorstelling van Mozarts Ontvoering uit de Harem in Theater Kerkrade

KERKRADE – BarokOpera Amsterdam brengt op zondag 11 oktober de 50ste voorstelling van Mozart in Istanbul – Ontvoering uit de Harem naar Theater Kerkrade. Tijdens Zondagochtend Klassiek ontmoeten Mozarts muziek en Turkse muzikale tradities elkaar in een compacte, eigentijdse uitvoering.

Zes zangers, twaalf musici en een danser brengen het verhaal tot leven. Naast Mozarts bekende muziek klinken nieuwe Turkse aria’s en instrumenten als ney, kanun en Turkse percussie. Componist en muziektheatermaker Selim Doğru schreef nieuwe aria’s voor Selim Pasja en bewerkte de dialogen voor deze tijd.

Een verhaal over liefde en vrijheid

In de opera wil de Spaanse edelman Belmonte zijn geliefde Konstanze bevrijden uit het paleis van Selim Pasja. De voorstelling combineert gezongen Duits en Turks met Nederlandse vertelling en speelscènes.

De productie maakt deel uit van een vierjarig artistiek programma van BarokOpera Amsterdam waarin historische opera’s opnieuw worden bekeken vanuit interculturele perspectieven.

Praktische informatie

Zondag 11 oktober 2026

Aanvang: 11.00 uur

Theater Kerkrade – Grote Zaal

Theaterplein 30, Kerkrade

Kaarten: € 15,00 tot € 20,50

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Parkstad Limburg Theaters.

Lees ook: Huub Stapel in Partizanen: vier maanden theaterspektakel in Kerkrade

Foto: Jaap Kroon

About The Author