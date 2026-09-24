GeoScouts Scouting Bekkerveld start zondag in Heerlen

HEERLEN – GeoScouts Scouting Bekkerveld start op zondag 27 september 2026 met een nieuwe groep voor kinderen van 8 tot en met 11 jaar. Natuur, buitenleven en actief ontdekken staan centraal in het programma.

GeoScouts Scouting Bekkerveld: eerste kennismaking op 27 september

De eerste activiteit vindt plaats op zondag 27 september van 10.30 tot 13.00 uur. Tijdens deze kennismaking maken kinderen kennis met verschillende onderdelen van het programma, van plantjes laten kiemen en klimmen tot het zoeken naar kleine dieren en het maken van een kampvuur.

Daarna komen de GeoScouts iedere zondag samen van 10.30 tot 13.00 uur. Kinderen die willen ontdekken of de groep bij hen past, mogen drie keer gratis meedoen. Aanmelden kan via het formulier van Scouting Bekkerveld: tinyurl.com/Geoscouts.

Natuur en buitenleven centraal

Volgens Scouting Bekkerveld is GeoScouts in Limburg de enige speltak binnen Scouting die op zondag draait. Minimaal de helft van de activiteiten staat in het teken van natuur en buitenleven. Het uitgangspunt is niet leren uit boekjes, maar samen naar buiten gaan, onderzoeken, ervaren en ontdekken.

Acht stafleden begeleiden de nieuwe speltak. Daarbij werkt Scouting Bekkerveld samen met IVN en de Benzenraderhof.

Dierendag en geologie

Ook voor de eerste weken staat al een programma klaar. Op zondag 4 oktober, Dierendag, gaan de kinderen op speurtocht naar dieren. Op zondag 11 oktober staat het thema Spelen met de Aarde centraal, met activiteiten rond geologie.

Scouting Bekkerveld

Naast de nieuwe GeoScouts heeft Scouting Bekkerveld meerdere speltakken die op zaterdag samenkomen, waaronder de Bevers, Welpen en Kabouters. De activiteiten vinden plaats bij het scoutinggebouw aan de Benzenraderweg 190 in Heerlen.

Praktische informatie:

Start GeoScouts: zondag 27 september 2026

Tijd: 10.30 tot 13.00 uur

Leeftijd: 8 tot en met 11 jaar

Locatie: Scouting Bekkerveld, Benzenraderweg 190, Heerlen

Aanmelden: tinyurl.com/Geoscouts

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