HEERLEN – Tijdens de Maand van de Geschiedenis organiseert SCHUNCK Bibliotheek in oktober vier avonden over het verleden. Het programma gaat onder meer over Romeins Heerlen, erotiek in de literatuur, maatschappelijke cartoons en werkende jongeren.

Het landelijke thema is dit jaar Lichaam & Geest. SCHUNCK verbindt dat thema aan onderwerpen die Limburg en Heerlen hebben gevormd. Ook laat het programma zien hoe maatschappelijke thema’s door de tijd heen zichtbaar en bespreekbaar werden.

Maand van de Geschiedenis in Heerlen

Op woensdag 7 oktober vertelt Gert-Jan de Graaf, directeur van het Romeins Museum, over de plannen voor het museum rond het tweeduizend jaar oude badhuis van Coriovallum. Volgens de huidige planning opent het museum in 2028.

Op donderdag 8 oktober staan lichaam, geest en erotiek centraal. Die avond gaat over schrijver Louis Paul Boon en filosoof Georges Bataille.

Illustrator Jip van den Toorn is op woensdag 14 oktober te gast. Zij gebruikt humor en illustratie om maatschappelijke onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Op dinsdag 20 oktober vertelt Jo Schoormans over Limburgse jongerenbewegingen, waaronder de Katholieke Werkende Jongeren. Dat doet hij aan de hand van zijn boek Samen op eigen kracht.

Praktische informatie

Alle avonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in SCHUNCK Glaspaleis. De toegangsprijzen verschillen per avond. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via SCHUNCK.

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Foto: Kathsphotography / SCHUNCK

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