HEERLEN – SCHUNCK Museum zoekt jongeren tussen de 16 en 23 jaar voor een nieuwe editie van Driver’s Seat. Deelnemers krijgen een schooljaar lang een kijkje achter de schermen van het museum. Ook werken ze samen aan eigen projecten. Aanmelden kan tot en met 9 oktober 2026.

De groep komt eens per twee weken samen in SCHUNCK. Ongeveer tien jongeren maken kennis met verschillende onderdelen van het museum. Ze ontmoeten kunstenaars, leren rondleiden en denken mee over tentoonstellingen en activiteiten.

Driver’s Seat bij SCHUNCK

Ervaring of voorkennis is niet nodig. Enthousiasme en interesse in kunst zijn voldoende. Deelname is gratis. Het programma is bedoeld voor jongeren van 16 tot 23 jaar, ook als zij studeren, op school zitten of een tussenjaar hebben.

De deelnemers verdiepen zich onder meer in de tentoonstelling van de Parkstad Limburg Prijs en het werk van de tien genomineerde kunstenaars. Bij OUTPOET ontwerpen en zeefdrukken ze eigen shirts.

Daarnaast werken ze samen met studenten Kunst, Theater en Media van VISTA College aan ECHØ. Tijdens die avond krijgen jonge makers en artiesten een podium in SCHUNCK. Ook staan rondleiden, werkbezoeken aan andere musea en ruimte voor eigen ideeën op het programma.

Aanmelden voor Driver’s Seat

De eerste bijeenkomst van de nieuwe groep vindt plaats op dinsdagavond 27 oktober. Meer informatie is te vinden via SCHUNCK.

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Foto: Made by Saurus / SCHUNCK

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