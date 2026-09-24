Literair experiment en musical Elisabeth bij Theater Landgraaf

LANDGRAAF – Theater Landgraaf heeft voor begin oktober twee verschillende producties op het programma staan. Op vrijdag 2 oktober vindt de eerste try-out van OVERMUNTHE, vrijdag VISdag plaats. Een dag later en op zondag 4 oktober speelt de Musical C-groep van Theaterschool Landgraaf de musical Elisabeth.

OVERMUNTHE, vrijdag VISdag

De avond op vrijdag 2 oktober is opgezet als een literair experiment met een open podium. Jacques Smeets, Yvonne Theunissen, Jana Svetlik en Jetty Bindels nemen deel. Na de pauze gaan Wim Kallen en Leo Klein met elkaar in gesprek, terwijl John Damen op accordeon en gitaar improviseert.

De try-out duurt van 20.00 tot 23.00 uur in Theater Landgraaf.

Musical Elisabeth

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober speelt de Musical C-groep van Theaterschool Landgraaf Elisabeth. De voorstelling gaat over het leven van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth, beter bekend als Sissi. De twaalf cursisten van de musicalgroep hebben zich laten inspireren door haar leven en door de bekende musical.

Beide voorstellingen beginnen om 19.00 uur.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Theater Landgraaf.

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