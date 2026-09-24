PAENUMBRA brengt Hardstyle Classics terug naar Limburg

VALKENBURG – Op zaterdag 23 januari 2027 staat La Caverne in Berg en Terblijt volledig in het teken van hardstyle. Tijdens de eerste editie van PAENUMBRA brengt Stichting PROtempo-Events liefhebbers van Hardstyle Classics en Raw Classics samen op een bijzondere ondergrondse locatie.

Met PAENUMBRA wil de nieuwe Limburgse stichting PROtempo-Events de hardstylecultuur nadrukkelijk terugbrengen naar de eigen provincie. De organisatie bestaat uit liefhebbers die zelf al jarenlang grote hardstyle-evenementen in binnen- en buitenland bezoeken. Volgens hen moeten fans uit Limburg voor evenementen die volledig om hardstyle draaien vaak ver reizen.

De organisatie wil met het nieuwe evenement een vaste ontmoetingsplek creëren voor de hardstylecommunity in de regio. Daarbij staat niet alleen de muziek centraal, maar ook de saamhorigheid die volgens de initiatiefnemers kenmerkend is voor de hardstylescene.

Twee zalen in La Caverne

Voor de eerste editie is gekozen voor La Caverne in Berg en Terblijt. De mergelwanden en ondergrondse omgeving moeten zorgen voor een bijzondere sfeer tijdens het evenement.

Van 19.00 tot 02.00 uur worden bezoekers meegenomen in een muzikale reis langs Hardstyle Classics en Raw Classics. PAENUMBRA beschikt tijdens deze editie over twee zalen.

De volledige line-up wordt op een later moment bekendgemaakt. De organisatie laat wel weten dat bezoekers kunnen rekenen op een uitgebreid programma, met onder meer minimaal één bijzondere hoofdact die aansluit bij het karakter van het evenement.

Kaartverkoop gestart

De kaartverkoop voor PAENUMBRA startte op 23 september 2026 om 20.00 uur via de officiële website van het evenement. Het evenement is toegankelijk vanaf 18 jaar. Reguliere tickets kosten €49,99.

PAENUMBRA – Hardstyle Classics Edition

Zaterdag 23 januari 2027

19.00 – 02.00 uur

La Caverne, Berg en Terblijt

18+

Tickets en informatie: www.paenumbra.nl

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