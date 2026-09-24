Parkstad Matchday: uitslagen 5e klasse B op een rij

Er werd de afgelopen dagen weer gevoetbald in de 5e klasse B. In samenwerking met Parkstad Matchday zetten we de uitslagen op een rij.
Uitslagen 5e klasse B
19 september 2026
SV Eikenderveld – Woander Forrest: 2-2
20 september 2026
SV De Dem – RKVV Rimburg: 4-1
SV Brunssum – RKSVB: 0-1
Kakertse Boys – FC Kerkrade-West: 1-11
NEC-Heksenberg – Abdissenbosch: 3-1
RKTSV – OVCS: 2-4
22 september 2026
KVC Oranje – Passart-VKC: 5-0
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