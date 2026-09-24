Parkstad Matchday: uitslagen 5e klasse A op een rij

Er werd op 20 september weer gevoetbald in de 5e klasse A. In samenwerking met Parkstad Matchday zetten we de uitslagen en stand op een rij.
Uitslagen 5e klasse A
20 september 2026
Geulsche Boys – Centrum Boys: 0-1
Geertruidse Boys – SVME: 3-0
SVM – VV Schimmert: 3-3
RKMVC – VV Hellas: 3-0
VV Sanderbout – DBSV: 0-1
RKIVV – Willem I: 0-1
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