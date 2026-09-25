Avond van de Limburgse Korte Film op 30 september in Theater Heerlen

HEERLEN – Filmhuis De Spiegel presenteert op woensdag 30 september de Avond van de Limburgse Korte Film in Theater Heerlen. Zes korte films van Limburgse makers worden vertoond en na afloop kan het publiek stemmen op zijn favoriet.

Zes Limburgse korte films

Op het programma staan Wanklank van Sem Dingemans, La Mia Luce van Gina Siliquini, Matieu van Job Wolters, Blin Fiducie van Luka Kluskens, A Murder of Crows van Vincent Konings en de documentaire Vlaai Away van Yvette Bosch.

De films verschillen sterk van toon en onderwerp. Zo komen onder meer schuld, identiteit, familie, Limburgse afkomst en historische dreiging aan bod.

Q&A en publieksprijs

Na het filmprogramma volgt een Q&A met regisseur Vincent Konings van A Murder of Crows. Daarna wordt de winnaar van de publieksstemming bekendgemaakt. De overall publieksfavoriet van alle deelnemende Limburgse filmhuizen ontvangt later een geldprijs van € 1.500, beschikbaar gesteld door CineSud.

Praktische informatie

Datum: woensdag 30 september 2026

Inloop: 20.00 uur

Start programma: 20.15 uur

Locatie: Theater Heerlen, Kleine Zaal

Entree: € 9,50

Studenten betalen € 7,00 en kinderen tot en met 12 jaar € 5,00. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via Parkstad Limburg Theaters.

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Archieffoto: Filmhuis De Spiegel / Theater Heerlen

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