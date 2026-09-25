Philzuid opent theaterseizoen in Heerlen met Stravinsky’s Le Sacre du Printemps

HEERLEN – Philzuid opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen in Theater Heerlen met een groot symfonisch programma rond Stravinsky’s Le Sacre du Printemps. Artist in residence Dominique Vleeshouwers speelt daarbij een hoofdrol, samen met vier andere slagwerkers.

Le Sacre du Printemps in Theater Heerlen

Stravinsky’s Le Sacre du Printemps geldt als een van de meest invloedrijke orkestwerken van de twintigste eeuw. Het werk staat bekend om zijn krachtige ritmes, grote contrasten en intensiteit. Tijdens het concert in Heerlen wordt het gecombineerd met muziek van Claude Debussy en Toru Takemitsu.

Bij Takemitsu’s From me flows what you call Time staan vijf slagwerkers centraal. Dominique Vleeshouwers wordt daarbij vergezeld door Alexandre Esperet, Mike Truesdell, Vassilena Serafimova en Johannes Fischer.

Dominique Vleeshouwers artist in residence

Vleeshouwers is in theaterseizoen 2026-2027 artist in residence bij Parkstad Limburg Theaters. Het concert op 26 september is een van de momenten waarop zijn veelzijdigheid als slagwerker centraal staat.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 26 september 2026

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Theater Heerlen, Grote Zaal

Verwachte eindtijd: 21.50 uur

Kaarten kosten tussen € 23,50 en € 55,00. Jongeren tot en met 29 jaar kunnen via Philzuid voor € 12,50 een kaart kopen. Meer informatie is te vinden via Parkstad Limburg Theaters.

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Archieffoto: Lidia Carreno Photography

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