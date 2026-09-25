Doptober keert terug in Brunssum: doppen sparen voor lokaal goed doel

BRUNSSUM – In oktober staat Brunssum opnieuw in het teken van Doptober. Tijdens deze jaarlijkse actie roept PvdA Brunssum inwoners op om metalen kroonkurken en flessendoppen te verzamelen. De doppen worden gerecycled en de opbrengst gaat naar een lokaal goed doel.

Het principe achter Doptober is eenvoudig. Inwoners bewaren gedurende de maand oktober hun metalen doppen en kroonkurken in plaats van ze weg te gooien. PvdA Brunssum verzamelt het materiaal en laat het verwerken door een metaalverwerker.

De opbrengst die daarmee wordt verkregen, wordt vervolgens geschonken aan een maatschappelijk initiatief of goed doel in Brunssum.

Eerdere goede doelen

De actie leverde in voorgaande jaren bijdragen op voor verschillende organisaties en initiatieven in Brunssum. Onder meer Kinderboerderij Schutterspark, Stichting Nienoo, Stichting Samen Delen/Voedselbank, Skatepark Brunssum, Stichting Droomgaard West, de Blauwe Zusters en Stichting Bloemenhart ontvingen eerder steun vanuit Doptober.

Brunssummers mogen goed doel voordragen

Ook dit jaar kunnen inwoners aangeven welk lokaal goed doel volgens hen de opbrengst verdient.

Een organisatie of initiatief voordragen kan tot en met 10 oktober 2026 via secretariaat.pvdabrunssum@gmail.com.

Hier kunnen de doppen worden ingeleverd

Gedurende oktober zijn metalen doppen en kroonkurken welkom op verschillende adressen in Brunssum:

Rooseveltstraat 45

Pastoor Savelbergstraat 14

Constantijn Huygensstraat 97

Kerkstraat 39a

Afsluiting tijdens weekmarkt

Doptober wordt op zaterdag 31 oktober afgesloten tijdens de weekmarkt in

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