Wie wordt Ondernemer van het Jaar 2026 in Brunssum?

BRUNSSUM – Wie mag zich dit jaar Ondernemer van het Jaar 2026 of Starter van het Jaar noemen? Ondernemers uit Brunssum kunnen vanaf nu worden aangemeld voor de ondernemersprijzen die op donderdag 26 november worden uitgereikt tijdens de Avond van de Ondernemer in de Brikke Oave.

De verkiezing wordt georganiseerd door de gemeente Brunssum en ondernemersvereniging Business in Brunssum. Dit jaar krijgt de verkiezing een vernieuwde opzet, waarbij niet alleen een vakjury maar ook het publiek een rol speelt.

Nieuwe opzet voor ondernemersverkiezing in Brunssum

Ondernemers kunnen zichzelf aanmelden of door iemand anders worden voorgedragen. Na afloop van de aanmeldperiode worden de kandidaten bekendgemaakt.

Vervolgens kan er van 21 oktober tot en met 11 november 2026 worden gestemd. De drie kandidaten met de meeste geldige stemmen per categorie worden officieel genomineerd.

Een onafhankelijke vakjury kiest daarna uit deze genomineerden de uiteindelijke winnaars.

Ondernemer van het Jaar 2026 in Brunssum

De titel Ondernemer van het Jaar 2026 is bedoeld voor een ondernemer of onderneming die minimaal twee jaar actief is en gevestigd is in Brunssum. Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkeling van het bedrijf en naar de manier waarop de ondernemer een positieve bijdrage levert aan ondernemend Brunssum.

Starter van het Jaar 2026

Ook jonge bedrijven maken kans op een prijs. De titel Starter van het Jaar 2026 is bedoeld voor een ondernemer of onderneming die op 26 november 2026 maximaal twee jaar actief is.

De onderneming moet gevestigd zijn in Brunssum en een veelbelovende ontwikkeling en duidelijke ambitie voor de toekomst laten zien. Lidmaatschap van een ondernemersvereniging is geen vereiste. De verkiezing staat open voor ondernemers uit heel Brunssum.

Aanmelden kan tot en met 14 oktober

Ondernemers kunnen zichzelf aanmelden of door anderen worden voorgedragen tot en met woensdag 14 oktober 2026. Na de aanmeldperiode worden de kandidaten gepresenteerd en start de publieksstemming.

De drie kandidaten met de meeste geldige stemmen in iedere categorie gaan door naar de officiële nominaties.

Winnaars bekend tijdens Avond van de Ondernemer

Wie zich uiteindelijk Ondernemer van het Jaar 2026 en Starter van het Jaar 2026 mag noemen, wordt bekendgemaakt tijdens de Avond van de Ondernemer op donderdag 26 november in de Brikke Oave in Brunssum.

Een ondernemer voordragen of jezelf aanmelden kan via Business in Brunssum.

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