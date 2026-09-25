Ridders van de Heerlijkheid Hoensbroek strijden op 4 oktober bij Kasteel Hoensbroek

HOENSBROEK – Op zondag 4 oktober komen de Ridders van de Heerlijkheid Hoensbroek opnieuw samen bij Kasteel Hoensbroek. Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 17.00 uur kennismaken met het ridderkampement, oude ambachten en middeleeuwse verhalen. Om 13.00 uur staat een echt zwaardgevecht op het programma.

Ridders van de Heerlijkheid Hoensbroek in actie

De riddergroep is doorgaans iedere eerste zondag van de maand op het kasteelterrein te vinden. Op 4 oktober ontvangen de ridders bezoekers vanuit hun kampement. Daar vertellen zij over het leven in de middeleeuwen en laten zij verschillende oude ambachten zien.

Het hoogtepunt volgt om 13.00 uur. Dan demonstreren de ridders hun vechtkunsten tijdens een zwaardgevecht. Bezoekers kunnen het gevecht van dichtbij volgen en zien hoe de ridders met hun wapens en uitrusting omgaan.

Kinderen mogen zelf meedoen

Na het zwaardgevecht zijn de jongste bezoekers aan de beurt. Tijdens de zogenoemde kiddy battle mogen kinderen zelf deelnemen aan een activiteit met de ridders. Zo wordt de geschiedenis niet alleen bekeken, maar ook beleefd.

Bij regen gaat het zwaardgevecht vanwege de veiligheid niet door. De overige ontmoeting met de ridders kan volgens het kasteelprogramma wel onderdeel blijven van de dag.

Praktische informatie

Datum: zondag 4 oktober 2026

Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Zwaardgevecht: 13.00 uur

Locatie: Kasteel Hoensbroek, Klinkertstraat 118 in Hoensbroek

De activiteit met de Ridders van de Heerlijkheid Hoensbroek is inbegrepen bij de reguliere entree van Kasteel Hoensbroek. Meer informatie en actuele bezoekersinformatie zijn te vinden op de website van Kasteel Hoensbroek.

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Foto: Kasteel Hoensbroek

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