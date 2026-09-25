50 jaar vrijmetselaars in Parkstad: La Complaisance viert jubileum

De vrijmetselarij kent een eeuwenlange traditie en is ook in Parkstad al lange tijd vertegenwoordigd. In Heerlen is loge La Complaisance actief, die binnenkort haar 50-jarig bestaan viert. De loge werd op 16 oktober 1976 opgericht en draagt logenummer 260.

Eigen visie op de vrijmetselarij

De oprichters van La Complaisance hadden destijds een duidelijke visie op de manier waarop zij de vrijmetselarij wilden vormgeven. Enerzijds wilden zij terug naar de basisprincipes, anderzijds moest er ruimte zijn voor de eigen identiteit en de couleur locale van Parkstad.

Daarmee ontwikkelde de loge in de loop der jaren een eigen werkwijze, passend bij de regio en haar leden.

Van kasteel Cortenbach naar Heerlen

In de beginjaren vonden de bijeenkomsten plaats in kasteel Cortenbach in Voerendaal. Inmiddels worden de logeavonden al vele jaren gehouden bij Auberge de Rousch in Heerlen.

De leden komen iedere derde dinsdag van de maand bijeen. In de maanden juli en augustus vinden geen reguliere logeavonden plaats.

Jubileumjaar met verschillende activiteiten

Het 50-jarig bestaan wordt niet op één moment gevierd. Tijdens het zogenoemde maçonnieke werkjaar, dat loopt van september 2026 tot en met juni 2027, staan verschillende activiteiten op het programma.

Ook wordt gewerkt aan een publieksactiviteit in 2027. Over de invulling en datum daarvan volgt later meer informatie.

Meer informatie

Wie meer wil weten over La Complaisance of over de vrijmetselarij in het algemeen, kan terecht op de websites van La Complaisance en de Orde van Vrijmetselaren.

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