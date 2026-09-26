Hoorzitting Mondo Verde-zaak gehouden: oordeel uiterlijk 11 november verwacht

LANDGRAAF – In de Mondo Verde-zaak over toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking heeft op woensdag 23 september een hoorzitting plaatsgevonden bij het College voor de Rechten van de Mens. Volgens een aan de redactie gestuurde procedurele update wordt uiterlijk 11 november 2026 een oordeel verwacht.

De zaak gaat over de vraag of familiepark Mondo Verde eerder een alternatief had moeten bieden aan bezoekers die vanwege hun beperking niet in een drukke wachtrij kunnen staan. In de update staat dat beide partijen tijdens de hoorzitting hun standpunten hebben toegelicht en vragen van het College hebben beantwoord. De afzender omschrijft de bijeenkomst als constructief.

College beoordeelt de Mondo Verde-zaak

De inhoudelijke beoordeling ligt nu bij het College. Het heeft nog geen oordeel over deze zaak gepubliceerd. De update geeft geen nieuwe inhoudelijke informatie over de standpunten van Mondo Verde of de andere partij en zegt niets over de uitkomst.

Eerder berichtten we over de aanleiding voor de procedure en de wijzigingen in het toegankelijkheidsbeleid van het park. Dat beleid biedt inmiddels bij veel attracties een vorm van alternatieve toegang met een polsbandje. De procedure gaat volgens de eerdere toelichting vooral over de periode vóór die wijziging.

Wanneer het oordeel openbaar is, kan duidelijk worden hoe het College de eerdere situatie beoordeelt. De afzender heeft aangekondigd dan verder over de zaak te communiceren.

Bron: procedurele update aan de redactie, 26 september 2026. Archieffoto: myboys.me / Adobe Stock.

Lees ook: Waarover gaat de toegankelijkheidszaak rond Mondo Verde?

About The Author