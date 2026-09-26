Kleine zusters van de H. Joseph verlaten Heerlen na 154 jaar

HEERLEN – De Kleine zusters van de H. Joseph verlaten begin oktober Heerlen. De vijftien zusters die nog in Huize de Berg wonen, verhuizen samen naar zorgcentrum De Eghte in Echt. Daarmee komt na 154 jaar een einde aan hun verblijf in de stad waar de congregatie werd gesticht.

Volgens Bisdom Roermond is het klooster aan de rand van het Aambos te groot geworden voor de gemeenschap. De zusters zijn tussen de 85 en 98 jaar oud; een deel van hen heeft zorg nodig. De groep wilde bij elkaar blijven wonen en haar gebedsleven kunnen voortzetten. Die mogelijkheid werd in Echt gevonden.

Waarom de Kleine zusters van de H. Joseph Heerlen verlaten

Regionaal-overste zuster Margret Dekker vertelt aan het bisdom dat het gebouw steeds meer onderhoud vraagt. De zusters hadden liever in Heerlen willen blijven, maar een passende plek voor de hele groep werd daar niet gevonden. Naast de vijftien zusters die verhuizen, wonen er nog tien leden van de congregatie elders in Nederland en België.

Van armoedebestrijding naar zorg en onderwijs

Kapelaan Peter Savelsberg stichtte de congregatie op 21 juni 1872 in Heerlen. De eerste zes zusters gingen mensen in armoede helpen. In de jaren daarna werkten leden van de gemeenschap onder meer in ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en onderwijs. Volgens het bisdom telde de congregatie op haar hoogtepunt in 1952 bijna tweeduizend zusters.

De geschiedenis van de zusters blijft in Heerlen zichtbaar in het Savelbergmuseum, gevestigd in hun voormalige moederhuis. De kapel bij Huize de Berg is volgens het bisdom een rijksmonument. De zusters hopen dat een nieuwe eigenaar er goed voor zal zorgen.

Op zaterdag 26 september is er in Huize de Berg aan de Gasthuisstraat 45 een openbaar afscheidsprogramma, met een viering om 10.30 uur en een gratis tentoonstelling van 13.00 tot 17.00 uur.

Bron: Bisdom Roermond, tekst Matheu Bemelmans. Foto: Matheu Bemelmans / Bisdom Roermond.

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