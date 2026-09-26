Film over Kyselak en nieuw werk Massoud Sakhi bij SCHUNCK

HEERLEN – Film, graffiti en kunst komen op vrijdag 9 oktober samen in SCHUNCK Glaspaleis. Het Dutch Mountain Film Festival (DMFF) en SCHUNCK vertonen de film Kyselak war da! en openen dezelfde avond MODULE #6, nieuw werk van de Heerlense kunstenaar Massoud Sakhi.

Kyselak war da!: sporen in het landschap

In Kyselak war da! staat Joseph Kyselak centraal. De Oostenrijkse ambtenaar trok in 1825 te voet door het Oostenrijkse Rijk en liet zijn naam in grote letters achter op bijzondere plekken in het landschap. De film uit 2007 van regisseur Chico Klein duurt 45 minuten, is Duitstalig en heeft Engelse ondertiteling.

Massoud Sakhi onthult MODULE #6

Voor MODULE #6 onderzocht Massoud Sakhi tekeningen, inscripties en andere sporen in de onderaardse mergelgroeven van Limburg. Vanuit zijn achtergrond in graffiti kijkt hij naar de behoefte van mensen om een teken van hun aanwezigheid achter te laten. Sakhi is bij de opening aanwezig om zijn werk toe te lichten.

Ook dr. Gabriele Goffriller van de Kyselak Stichting is te gast. Zij vertelt over het project dat overgebleven signaturen van Kyselak documenteert. Na de film gaat zij met Sakhi in gesprek over graffiti, grotten en bergen.

Programma en tickets

De opening bij MODULE, buiten naast het Glaspaleis, begint om 19.30 uur. Om 20.00 uur volgt een introductie door DMFF-directeur Toon Hezemans in het Auditorium. De film start om 20.15 uur, het gesprek om 21.00 uur. De avond eindigt volgens het programma om 22.00 uur. Een kaartje kost € 8,50.

Meer informatie en tickets zijn te vinden op de programmapagina van SCHUNCK.

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Beeld: filmstill uit Kyselak war da!, via SCHUNCK / Dutch Mountain Film Festival.

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