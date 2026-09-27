Bluesbellies brengt blues en rock naar Theater Landgraaf

LANDGRAAF – Bluesbellies staat zaterdag 10 oktober 2026 op het podium van Theater Landgraaf. De Limburgse band brengt een stevige mix van blues en rock, met muziek die teruggrijpt op grote namen uit het genre.
Bluesbellies is geworteld in de tradities van blues en rock. In het repertoire komen invloeden voorbij van onder anderen JJ Cale, Stevie Ray Vaughan, The Rolling Stones, B.B. King en Gary Moore. Daarmee neemt de band het publiek mee op een muzikale reis door verschillende generaties blues- en rockmuziek.
Ervaren muzikanten uit de Limburgse bandscene
De bandleden hebben ieder een ruime achtergrond in de Limburgse muziekscene. Bluesbellies bestaat uit:
- John Zweiphennig – zang
- Rinus de Kloe – zang en gitaar
- David de Haas – gitaar
- Eran de Haas – basgitaar
- Cor Ars – drums
Bluesbellies in Theater Landgraaf
Het concert vindt plaats op zaterdag 10 oktober 2026 om 20.00 uur in Theater Landgraaf. Voor deze avond zijn zowel zit- als staanplaatsen beschikbaar.
Datum: zaterdag 10 oktober 2026
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Theater Landgraaf
Tickets voor Bluesbellies zijn verkrijgbaar via Theater Landgraaf.
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Bron: Theater Landgraaf