Sporting Heerlen deelt punten met SHH in doelpuntrijk duel

Door: Niek Crombach

Heerlen – Op deze mooie nazomerse middag stonden Sporting Heerlen en SHH uit Herten tegenover elkaar op Sportpark Grasbroek. De thuisploeg verloor vorige week met 4-1 in Maastricht tegen vv Scharn, de bezoekers speelden op eigen veld gelijk tegen RKSV Minor uit Nuth.

De wedstrijd begon van beide kanten slordig. Het waren de bezoekers die na ongeveer tien minuten het eerste gevaar stichtte. Een bal bij de tweede paal belandde via via op de lat, waarna Youp van Wijk tot tweemaal toe met een tackle op de bal erger voor zijn ploeg kon voorkomen. Een kwartier later liet ook de thuisploeg voor het eerst van zich horen. Allereerst probeerde Kyan Meyer doelman Juul Hamers in de korte hoek te verschalken, maar laatstgenoemde wist, met enige moeite, redding te brengen. Even later kreeg Youri Gommans tot twee keer toe een vrije schietkans op een meter of dertien, maar zijn inzet belandde naast het doel. Na een dik halfuur bracht doelman Hamers wél overtuigend redding, ditmaal op een afgeslagen poging van wederom Meyer. De bezoekers kwamen er even niet meer aan te pas en moesten dan ook vlak voor de rust de openingstreffer slikken. Een voorzet vanaf rechts van Diego Gommans kwam terecht bij Senne Thijssen. Hij trof met zijn inzet nog geen doel, maar Amir Skraoui in de rebound van dichtbij wel, 1-0.

In de eerste fase van de tweede helft klopten de bezoekers steeds meer op de Heerlense deur. Desondanks kreeg de thuisploeg na een uur gespeeld te hebben een grote mogelijkheid uit een counter na een hoekschop voor de bezoekers. Kyan Meyer kon een heel stuk doorlopen over de linkerflank en kreeg de bal uiteindelijk bij de tweede paal bij Roy Wetzels, maar zijn schot kon worden gepareerd door doelman Hamers. Enkele minuten later maakten de bezoekers uit Herten de gelijkmaker. Een vrije trap vanaf links werd van dichtbij binnengekopt door Thijs Verhagen, 1-1. Wederom enkele minuten later kwamen de groen-witten zelfs op voorsprong. Een afgeslagen bal uit een vrije trap vanaf rechts eindigde tussen doelman Jannik Quaedvlieg en de inmiddels ingevallen Jeffrey Aben. Met enig fortuin belandde de bal uiteindelijk via de doelman en laatstgenoemde zijn been in het doel, 1-2. Diezelfde Aben was een klein kwartier voor tijd wederom trefzeker. Een bal uit de kluts belandde recht voor zijn voeten. Hij zorgde vervolgens met een bekeken boogbal voor de 1-3, mede omdat de Heerlense defensie én doelman uit positie waren. De thuisploeg gaf echter niet op en zette alles op alles om er nog op zijn minst één punt uit te slepen. Yorick Krul kwam een kleine tien minuten voor het einde vrij op rechts en legde de bal op het hoofd van de ingevallen Xavi Stienen, die de bal in de verre hoek binnenkopte, 2-3. Nog geen drie minuten later was het diezelfde Stienen met balbezit in de as van de helft van SHH. Hij speelde met een steekbal Amir Skraoui vrij, die met een droge schuiver in de linkerhoek de 3-3 op het scorebord zette. Hij bepaalde met zijn tweede goal van de middag dan ook de eindstand.

Volgende week spelen de Heerlenaren wederom een thuiswedstrijd, dan komt promovendus IVO uit Velden op bezoek op Sportpark Grasbroek.

#SportingHeerlen

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Foto’s: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel.

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