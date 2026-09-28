Nieuw magazine helpt 65-plussers in Parkstad vitaal en zelfstandig ouder te worden

Gezond en zelfstandig ouder worden begint vaak met kleine, haalbare stappen. Regelmatig bewegen, spierkracht en balans trainen en aandacht besteden aan een veilige woonomgeving kunnen helpen om langer actief en zelfstandig te blijven. Om 65-plussers in Parkstad daarbij te ondersteunen, is het nieuwe magazine Vitaal ouder worden in Parkstad verschenen.

Het magazine is ontwikkeld vanuit Blijf Sterk Staan, het Zuid-Limburgse samenwerkingsverband op het gebied van valpreventie. De uitgave richt zich in de eerste plaats op thuiswonende 65-plussers, maar is ook bedoeld voor familieleden, zorgprofessionals en anderen die geïnteresseerd zijn in vitaal ouder worden en het voorkomen van valincidenten.

Praktische informatie over bewegen en valpreventie

Ouder worden betekent niet dat alles hetzelfde hoeft te blijven als vroeger. Voor veel mensen is vooral belangrijk dat zij zo lang mogelijk met plezier de dingen kunnen blijven doen die voor hen van waarde zijn: zelf boodschappen doen, wandelen, familie bezoeken of tijd besteden aan een hobby.

Naarmate mensen ouder worden, veranderen spierkracht, evenwicht en mobiliteit. Door actief te blijven en spieren en balans te trainen, kan de kans op vallen worden verkleind. Het magazine laat zien welke praktische stappen ouderen zelf kunnen zetten en welke kleine aanpassingen in het dagelijks leven verschil kunnen maken.

Samenwerking tussen zeven gemeenten in Parkstad

Blijf Sterk Staan is een samenwerkingsverband van de zestien Zuid-Limburgse gemeenten. Zuid-Limburg is daarbij verdeeld in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland.

Binnen Parkstad werken Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Beekdaelen en Simpelveld samen aan het voorkomen van valincidenten onder ouderen. Vanuit die regionale samenwerking is het magazine Vitaal ouder worden in Parkstad ontwikkeld.

Persoonlijke ervaringen en deskundige tips

De uitgave combineert praktische informatie met persoonlijke verhalen van deelnemers aan valpreventiecursussen. Zij vertellen wat deelname voor hen heeft betekend en welke veranderingen zij in het dagelijks leven merken.

Ook komen deskundigen aan het woord. Een fysiotherapeut en een ergotherapeut delen informatie over onder meer bewegen, balans, spierkracht en het creëren van een veilige woonomgeving. Daarmee wil het magazine niet alleen informeren, maar ook inspireren om actief aan de slag te gaan met gezond en zelfstandig ouder worden.

Magazine gratis af te halen in Parkstad

Vitaal ouder worden in Parkstad is vanaf deze week gratis verkrijgbaar op verschillende openbare plekken in Parkstad, waaronder bibliotheken, huisartspraktijken, huiskamers en andere locaties waar 65-plussers en hun naasten komen.

Het magazine is daarnaast digitaal te bekijken via de online versie van Vitaal ouder worden in Parkstad.

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Bron: Blijf Sterk Staan / regionale samenwerking valpreventie Parkstad.

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