Een derde van de 65-plussers in Limburg heeft verhoogd valrisico

Ongeveer een derde van de 65-plussers in Limburg heeft een verhoogd valrisico. Volgens VeiligheidNL gaat het naar schatting om 93.000 ouderen. Tijdens de Valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober vragen VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport extra aandacht voor het voorkomen van valongevallen.

In 2025 belandden naar schatting 124.000 65-plussers in Nederland na een val op de spoedeisende hulp. Bij 78 procent was sprake van ernstig letsel. Dat komt neer op gemiddeld één 65-plusser per vier minuten. In 2024 ging het nog om 119.000 SEH-bezoeken.

Voor Limburg verwacht VeiligheidNL dat dit jaar ongeveer 3.900 65-plussers na een val in het ziekenhuis worden opgenomen. De daarmee samenhangende medische zorgkosten worden geraamd op ongeveer 150 miljoen euro.

Meer ernstig letsel door vallen

Het aantal valongevallen met ernstig letsel onder 65-plussers is in de afgelopen tien jaar met 16 procent toegenomen. De stijging is volgens VeiligheidNL met 18 procent het grootst onder de groep van 65 tot en met 74 jaar.

De SEH-cijfers laten bovendien slechts een deel van het probleem zien. Jaarlijks komt ongeveer een derde van de 65-plussers ten val. Omgerekend gaat het om ongeveer één miljoen Nederlanders per jaar.

Rozan van der Veen, expert valpreventie bij VeiligheidNL, wijst erop dat de gevolgen van een val groot kunnen zijn voor mobiliteit, zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Volgens haar is het daarom belangrijk om niet pas na een eerste val in actie te komen, maar al vanaf 65 jaar het valrisico te controleren en passende maatregelen te nemen.

Wat kunnen 65-plussers zelf doen?

Valpreventie bestaat niet uit één maatregel. Volgens VeiligheidNL spelen onder meer beweging, spierkracht, balans, medicijngebruik, zicht en een veilige woonomgeving een rol.

Beweeg regelmatig en train kracht en balans.

Laat medicijngebruik periodiek controleren.

Laat de ogen regelmatig controleren.

Draag stevige schoenen.

Controleer de woning op obstakels en valgevaar.

Doe een valrisicotest als er twijfel is over balans of stabiliteit.

Valpreventieweek: ‘Hoe sterk sta jij?’

Van 28 september tot en met 4 oktober vindt de landelijke Valpreventieweek plaats. Onder het motto ‘Hoe sterk sta jij?’ worden 65-plussers aangemoedigd hun valrisico te testen.

De ‘Ik sta sterk brigade’ bezoekt tijdens de campagne meerdere locaties in Nederland. Daar kunnen ouderen samen met hun naasten een eenvoudige balanstest doen. Ook online kan het valrisico worden getest via testjevalrisico.nl.

De publiekscampagne Ik sta sterk is een initiatief van VeiligheidNL en het ministerie van VWS en ondersteunt ook gemeenten en zorgverzekeraars bij de lokale aanpak van valpreventie.

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Bron: VeiligheidNL / ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Cijfers op basis van het Letsel Informatie Systeem 2016-2025.

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