SCHUNCK opent dansstudio tijdens Open lesweek Dans in Heerlen

HEERLEN – Van 12 tot en met 16 oktober kunnen geïnteresseerden bij SCHUNCK gratis kennismaken met het dansaanbod tijdens de Open lesweek Dans. Bezoekers kunnen vrijblijvend binnenlopen bij verschillende lessen in SCHUNCK Glaspaleis en ontdekken welke dansstijl en les bij hen passen.

Tijdens de Open lesweek laten de danscoaches zien hoe de lessen bij SCHUNCK verlopen. Bezoekers kunnen verschillende lessen bekijken en ontdekken wat bij hen past. Ook ouders zijn welkom om te zien hoe hun kinderen zich ontwikkelen en plezier beleven aan dans.

Van moderne dans tot tapdance

Het dansaanbod bij SCHUNCK is breed en afwisselend. In Dansmix maken cursisten op een speelse manier kennis met verschillende dansstijlen. Moderne dans, jazzdans en musicaldans komen samen in energieke choreografieën, met aandacht voor ritme, kracht, coördinatie en expressie. Ook improvisatie maakt deel uit van de lessen.

Wie het ritme liever letterlijk in de voeten voelt, kan kennismaken met tapdance. Met technieken als step, stamp, scuff en shuffle leren cursisten de basis van de Amerikaanse tapdans. Er wordt gedanst op jazznummers én moderne muziek. Belangstellenden kunnen kiezen uit een groep voor beginners vanaf twaalf jaar of een groep voor medium- en gevorderde dansers.

Eerst kijken, daarna een proefles

De Open lesweek is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar dans bij SCHUNCK, van kinderen en jongeren tot volwassenen. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding een kijkje nemen bij de lessen.

Wie daarna zelf aan de slag wil, kan een gratis proefles aanvragen. Zo kunnen nieuwe cursisten ervaren welke dansles bij hen past voordat zij zich inschrijven. De cursussen Musical en Musical Unlimited zijn uitgezonderd van de Open lesweek.

Praktische informatie Open lesweek Dans

Datum: 12 tot en met 16 oktober 2026

Locatie: SCHUNCK Glaspaleis, Bongerd 18, Heerlen

Toegang: gratis, aanmelden is niet nodig

Het dansrooster is te bekijken via SCHUNCK.

Lees ook: Gratis kennismaken met dans tijdens de Open Lesweek Dans van SCHUNCK.

Beeld: SCHUNCK, aangeleverd bij het persbericht.

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