IVN start cursus Jeugdnatuurbegeleider in Parkstad

De IVN-afdelingen in Parkstad starten op zaterdag 31 oktober met de cursus Jeugdnatuurbegeleider. In drie maanden leren deelnemers tijdens drie bijeenkomsten en een stage hoe zij kinderen, binnen en buiten schooltijd, op een leuke en toegankelijke manier de natuur kunnen laten beleven en begrijpen. Natuurkennis is handig, maar niet noodzakelijk; enthousiasme staat voorop.

Natuurbeleving en ontwikkeling van kinderen

Actief bezig zijn in de natuur is volgens IVN goed voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Ook kan vroege natuurbeleving bijdragen aan waardering voor de natuur. Kinderen die positieve ervaringen in de natuur opdoen, zijn later vaker bereid zich in te zetten voor het behoud ervan.

Aan de slag met natuureducatie

De cursus Jeugdnatuurbegeleider geeft deelnemers praktische handvatten voor het begeleiden van natuuractiviteiten voor kinderen. Daarnaast leren zij hoe ze zelf activiteiten kunnen ontwikkelen en organiseren. Daarbij krijgen zij ondersteuning van IVN-vrijwilligers die al actief zijn op dit gebied.

Na afronding kunnen deelnemers hun kennis en ervaring inzetten bij een jeugd- of scholenwerkgroep van IVN, in een vrijwilligerspool van schoolgidsen voor GaiaZOO of bij een andere organisatie die kinderen mee de natuur in neemt.

Data en locaties cursus Jeugdnatuurbegeleider

De cursus vindt plaats op zaterdag 31 oktober en zaterdag 28 november van 9.30 tot 12.30 uur. De derde bijeenkomst is op zaterdag 12 december van 9.30 tot 16.00 uur. De eerste twee trainingen vinden plaats in en rond de IVN-gebouwen van IVN Heerlen en IVN Landgraaf bij het Rimburgerbos. De afsluitende dag is bij GaiaZOO in Kerkrade.

Deelname kost €60 per persoon dankzij cofinanciering vanuit de Provincie Limburg. IVN-leden krijgen €25 korting. De drie bijeenkomsten, toegang tot de locaties, het IVN-handboek Kind en Natuur en begeleiding zijn bij de prijs inbegrepen.

Inschrijven

Meer informatie over de cursus, inschrijven en actief worden als IVN-jeugdnatuurbegeleider is te vinden via IVN Limburg. Voor vragen kan contact worden opgenomen via s.spierts@ivn.nl.

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Foto: IVN Natuureducatie

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