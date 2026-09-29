IVN Kerkrade organiseert lezing ‘Natuur in de achtertuin’

KERKRADE – IVN Kerkrade organiseert op dinsdag 6 oktober de lezing Natuur in de achtertuin door Mai Arets en Corrie Meijer. Tijdens de avond nemen zij bezoekers mee in hun ontdekkingen in de eigen tuin en laten zij zien hoeveel leven daar te vinden is.

Steeds minder insecten

Volgens IVN zijn er steeds minder insecten, niet alleen in de natuur maar ook in tuinen. Een belangrijke oorzaak die tijdens de lezing aan bod komt, is dat veel tuinen geheel of gedeeltelijk zijn betegeld. Daardoor is er minder ruimte voor insecten en vinden zangvogels minder voedsel om hun jongen groot te brengen.

Tuinen met planten, struiken en bomen bieden juist ruimte voor natuur en zorgen in warme zomers ook voor schaduw en verkoeling.

Van zeldzame bijtjes tot libellen en vogels

Mai Arets en Corrie Meijer vertellen tijdens de lezing over hun eigen tuin, met een grote variatie aan planten, bolgewassen, struiken, een amandelboom en twee vijvers. Die inrichting levert volgens hen een rijke variatie aan leven op, met onder meer zeldzame bijtjes, uitsluipende libellen, vlinders en verschillende vogelsoorten.

In de lezing delen zij hun ervaringen en ontdekkingen uit de eigen tuin.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 6 oktober 2026

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Sjevemethoes, Sint-Pieterstraat 3, Kerkrade-Chevremont

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Foto: Mai Arets

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