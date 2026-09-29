Theater Landgraaf pakt uit met jeugdvoorstelling, Femina Revival en The Cureious

LANDGRAAF – Theater Landgraaf heeft in oktober opnieuw een gevarieerd programma. Naast het eerder aangekondigde weekend met vrijdag VISdag en de musical Elisabeth staan onder meer de jeugdvoorstelling Loop in de soep, Femina Revival en The Cureious op de agenda.

Loop in de soep

Op zondag 11 oktober staat Loop in de soep op het programma, een muzikale meespeelvoorstelling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Juf Marjolein en meester Sean van Stichting Muziekschool Kerkrade, afdeling Muziek & Dans, gaan samen met het publiek op zoek naar ontbrekende noten uit hun nieuwe pophit.

Tijdens de voorstelling maken bezoekers kennis met verschillende instrumenten, wordt er gezongen en gespeeld en ontdekken kinderen hoe een popliedje in elkaar zit. De voorstelling begint om 14.30 uur.

De voorstelling wordt in het kader van de Kinderboekenweek gesponsord door Stichting Bibliotheken Landgraaf-Beekdaelen. Pashouders van Bibliotheken Landgraaf-Beekdaelen, cursisten van SMK Muziek en Dans en cursisten van Theaterschool Landgraaf hebben gratis toegang. Voor niet-leden bedraagt de entree €7 per persoon.

Femina Revival met My Bloody Bernardine

Op vrijdag 16 oktober keert de sfeer van de alternatieve dancing Femina uit Heerlen terug tijdens Femina Revival. De zeskoppige band My Bloody Bernardine uit Landgraaf en Valkenburg speelt indie- en alternative-covers uit de jaren tachtig en negentig, aangevuld met eigen werk.

DJ C-REAL, Cyrille Scheepers, zorgt tussendoor voor vinylmuziek. Het staconcert begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd door Ap-Art Events.

The Cureious brengt hommage aan The Cure

Op vrijdag 23 oktober staat The Cureious in Theater Landgraaf. De tributeband brengt een hommage aan de Britse newwave- en gothicrockband The Cure, met bekende nummers als A Forest, Boys Don’t Cry, Just Like Heaven en Friday I’m In Love.

Ook de donkerdere nummers van The Cure krijgen een plek in het programma. Daarnaast draait een van Femina bekende dj muziek uit de jaren tachtig. De avond begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd door Ap-Art Events.

Tickets

Tickets voor Loop in de soep zijn verkrijgbaar via Theater Landgraaf. Kaarten voor Femina Revival en The Cureious worden verkocht via Ap-Art Events.

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Foto: Theater Landgraaf

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