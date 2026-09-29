Wing Tzun-lessen in Cultuurhuis Heerlen

HEERLEN – Sinds september 2026 kunnen inwoners van Heerlen en omgeving terecht bij het Cultuurhuis aan de Sittarderweg voor Wing Tzun-lessen. De lessen zijn gericht op persoonlijke weerbaarheid en zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 15 jaar.

Training in techniek, timing en controle

Wing Tzun is een Chinese Martial Art die is ontwikkeld voor zelfverdediging. Tijdens de trainingen leren deelnemers omgaan met dreigende situaties en zichzelf te verdedigen door middel van effectieve technieken, de juiste timing en controle.

Naast het opbouwen van fysieke vaardigheden is er aandacht voor zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid. De trainingen zijn geschikt voor mensen zonder ervaring met vechtsport, maar ook voor deelnemers die eerder een vechtsport of zelfverdediging hebben beoefend.

Lessen door Sihing Stephan

De lessen worden verzorgd door Sihing Stephan, Wing Tzun-trainer bij REMAC Parkstad. Met de trainingen in Heerlen wil hij inwoners op een laagdrempelige manier kennis laten maken met deze Chinese Martial Art.

Tijden en locatie

Dinsdag: 19.30 tot 21.15 uur

Zondag: 10.30 tot 12.15 uur

Locatie: Cultuurhuis (Cultuurschuur), Sittarderweg 143B, 6412 CD Heerlen

Wie meer informatie wil of een keer kennis wil maken met Wing Tzun kan contact opnemen met Sihing Stephan via 06 30 65 98 33, sihing-stephan@remac.me of www.remac.me.

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Illustratieve foto: Adobe Stock.

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