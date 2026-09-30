Guido Hollands nieuwe raadsgriffier van gemeente Simpelveld

SIMPELVELD – Guido Hollands (38) is per 1 oktober 2026 de nieuwe raadsgriffier van de gemeente Simpelveld. De gemeenteraad benoemde hem tijdens de raadsvergadering van 24 september 2026 in zijn nieuwe functie.

Hollands is al bekend met het werk van de gemeenteraad. Sinds januari 2025 vervangt hij wegens langdurige afwezigheid de vaste raadsgriffier. Daarnaast werkt hij al jarenlang als teamleider informatiemanagement binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente.

Ervaring binnen de gemeenteraad

Ook vanuit een eerdere rol kent Hollands het lokale bestuur. Van 2014 tot en met 2017 was hij zelf raadslid in Simpelveld. De kennis en ervaring die hij in die periode en in zijn huidige werkzaamheden heeft opgedaan, neemt hij mee in zijn nieuwe functie als raadsgriffier.

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en verzorgt onder meer de voorbereiding en afhandeling van raads- en commissievergaderingen. Met de benoeming van Hollands krijgt deze functie per 1 oktober een vaste invulling.

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Bron: Gemeente Simpelveld

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