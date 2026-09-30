Gaasstraat in Simpelveld heropend na herinrichting

SIMPELVELD – De Gaasstraat in Simpelveld is op 21 september officieel heropend. De werkzaamheden aan de straat zijn vrijwel afgerond. De heropening werd samen met bewoners en andere betrokkenen gevierd. Wethouder Peter Spirk verzorgde het openingswoord en aannemer Laeven Infra bv zorgde voor een frietwagen.

Riool vervangen en regenwater apart afgevoerd

Aanleiding voor het project was de noodzakelijke vervanging van het bestaande riool. Tegelijkertijd is een apart regenwaterriool aangelegd. Daardoor kan regenwater zoveel mogelijk gescheiden worden van vuilwater.

Volgens de gemeente wordt hiermee het vuilwaterriool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie ontlast. Ook draagt de maatregel bij aan een betere voorbereiding van de openbare ruimte op hevigere regenbuien en een veranderend klimaat.

Gaasstraat opnieuw ingericht

Naast de rioolwerkzaamheden is ook de inrichting van de Gaasstraat aangepakt. De straat is opnieuw ingericht en voorzien van klinkerverharding. Op verschillende plekken zijn groenstroken aangelegd.

Hierdoor is de hoeveelheid verhard oppervlak verminderd en heeft de straat tegelijkertijd een groenere uitstraling gekregen.

Werkzaamheden bijna volledig afgerond

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Laeven Infra bv en liepen van januari tot en met augustus 2026. Inmiddels is ongeveer 95 procent van het project afgerond.

De komende periode worden nog enkele restpunten uitgevoerd. Het gaat onder meer om het plaatsen van borden, het verplaatsen van enkele lichtmasten parallel aan de Miljoenenlijn, het aanpassen van het trottoir op enkele locaties en het plaatsen van paaltjes ter hoogte van de fietssluis.

Bewoners betrokken bij project

Tijdens de feestelijke opening op 21 september was er gelegenheid om met bewoners te spreken over de werkzaamheden en het resultaat. Volgens de gemeente gaven veel bewoners aan tevreden te zijn over de communicatie tijdens het project en over de manier waarop de werkzaamheden zijn verlopen.

Met enkele bewoners is daarnaast persoonlijk gesproken over punten die nog aandacht vragen. Waar mogelijk worden deze meegenomen bij de afronding van het project.

Dank aan bewoners en betrokkenen

De gemeente bedankt aannemer Laeven Infra bv voor de samenwerking en uitvoering van het project. Ook bewoners en andere belanghebbenden worden bedankt voor hun geduld, flexibiliteit en betrokkenheid.

Volgens de gemeente zijn tijdens de voorbereiding verschillende aandachtspunten vanuit de omgeving in het ontwerp verwerkt. Daarmee is de vernieuwde Gaasstraat niet alleen technisch toekomstbestendiger gemaakt, maar ook in samenspraak met de omgeving vormgegeven.

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Bron: Gemeente Simpelveld

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