Redactie van P.A Callie Steijaert

NEC-Heksenberg verliest helaas met 7-1 uit bij FC Kerkrade-West

Gezien het meer als positieve competitie begin seizoen 2026-2027 van NEC-Heksenberg met thuis een 3-1 zege tegen Abdissenbosch. Dit 1e gewonnen competitieduel beloofde dan ook optimisme voor het vervolg van de te spelen wedstrijden. Helaas is de werkelijkheid vaak anders. Zo ook de te spelen tweede wedstrijd uit tegen FC Kerkrade West. Op voorhand was de einduitslag bij niemand in gedachte gekomen. Maar als je de gehele wedstrijd zag was het Kerkrade West dat haar kansen wél verzilverde waar NEC-Heksenberg bij veel kansen gewoon verzaakte. Toen Fabio Merola in de 25e minuut de 0-1 scoorde was er nog hoop op een goed resultaat. Maar eerlijk is eerlijk want op dat moment had het net zo goed 3-3 kunnen staan.

Na het doelpunt van NEC-Heksenberg kwam Kerkrade West sterk terug via hun rechterkant en scoorde uiteindelijk heel simpel drie doelpunten waarbij de mannen van Kevin Olijve dit geheel aan zichzelf te danken hadden. Rust 3-1.Tijdens de pauze waren de meningen bij beide kampen hetzelfde. De wedstrijd is nog niet gelopen.

De tweede helft wilde NEC-Heksenberg wel aanzetten maar na 10 min wist Kerkrade West binnen 4 minuten de score te verhogen naar 6-1. Op het eind van de wedstrijd werd óók nog 7-1 aangetekend maar die gaat in de boek der statistieken als zijnde een zevenklapper verlies voor NEC-Heksenberg

Na deze, in doelpunten zijnde, groot verlies is er bij NEC-Heksenberg niettemin hoop en gaat men er vanuit dat deze wedstrijd een eenmalige “offday ” was van het gehele team. Want voetballen kunnen de mannen van Kevin Olijve zeer zeker. Strijd en de wil om duels op het scherpst van de snede te winnen ontbrak echter in de wedstrijd tegen F.C. Kerkrade-West welke team nu ook medekoploper is

Komende zondag 4 oktober komt Passart-VKC naar Sportpark De Varenbeuk Ondanks het gegeven dat het bezoekende Passart-VKC laatste met -3 punten op de ranglijst staat is het toch een regelrechte derby in Heerlen Noord. NEC-Heksenberg zal dan echter uit een ander vaatje moeten tappen om gevolg te geven aan het feit dat de uitglijder tegen FC Kerkrade West een eenmalige gebeurtenis was.

Foto’s: NEC-Heksenberg

Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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