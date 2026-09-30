Parkstad Matchday: uitslagen en standen speelronde 2 op een rij

Parkstad Matchday zette de uitslagen en standen van speelronde 2 van zondag 27 september 2026 op een rij. Van de 1e klasse E tot en met de 5e klasse B vielen opnieuw veel doelpunten en waren er meerdere opvallende uitslagen.

1e klasse E

De 1e klasse E kende een afwisselende speelronde met spanning, verrassingen en flink wat doelpunten. Sarto noteerde de grootste uitslag van de dag met een 2-4 overwinning op BSV Limburgia. Bekkerveld won met 1-3 bij Bladella, terwijl Deurne met 2-3 te sterk was voor De Valk.

Uitslagen:

Boekel Sport – SV Someren 2-2

Nemelaer – Best Vooruit 2-1

De Valk – Deurne 2-3

Bladella – Bekkerveld 1-3

BSV Limburgia – Sarto 2-4

Erp – GSV’28 1-0

Venlosche Boys – Handel 3-2

Stand na 2 wedstrijden: Bekkerveld 6 punten, SV Someren 4, Sarto 4, Deurne 4, Venlosche Boys 4, GSV’28 3, Handel 3, Erp 3, Nemelaer 3, Boekel Sport 2, Best Vooruit 1, BSV Limburgia 1, De Valk 0, Bladella 0.

2e klasse I

In de 2e klasse I was er opnieuw een mix van spanning, doelpunten en verrassingen. VV Schaesberg won met 2-3 bij De Ster. VV Alfa Sport noteerde de grootste uitslag met een 0-4 overwinning op IVO. Sporting Heerlen en SHH speelden met 3-3 gelijk.

Uitslagen:

De Ster – VV Schaesberg 2-3

Chevremont – Sportclub’25 2-1

Sporting Heerlen – SHH 3-3

RKSV Minor – Sparta’18 0-2

SC Susteren – Scharn 2-2

IVO – VV Alfa Sport 0-4

Merefeldia – Caesar 0-0

Stand na 2 wedstrijden: VV Schaesberg 6 punten, Scharn 4, Chevremont 4, VV Alfa Sport 3, Sparta’18 3, De Ster 3, IVO 3, SHH 2, SC Susteren 2, Caesar 2, Sportclub’25 1, RKSV Minor 1, Sporting Heerlen 1, Merefeldia 1.

3e klasse D

Ook in de 3e klasse D was het een doelpuntrijke speelronde. SC Jekerdal won met 5-3 van Rood Groen LVC’01. RKHSV trok met 3-4 aan het langste eind bij FC Gulpen en FC Landgraaf boekte een 1-4 zege bij VV Bunde.

Uitslagen:

VV Bunde – FC Landgraaf 1-4

De Leeuw – RVU 1-2

FC Gulpen – RKHSV 3-4

Keer – Maastricht West 2-2

Langeberg – RKHBS 2-2

FC Hoensbroek – Eijsden 3-1

SC Jekerdal – Rood Groen LVC’01 5-3

Stand na 2 wedstrijden: RKHSV 6 punten, FC Landgraaf 4, Langeberg 4, RKHBS 4, SC Jekerdal 4, Maastricht West 4, RVU 4, FC Hoensbroek 3, Keer 2, De Leeuw 1, Eijsden 1, FC Gulpen 0, Rood Groen LVC’01 0, VV Bunde 0.

4e klasse C

In de 4e klasse C pakte Roosteren de koppositie na een 1-6 overwinning bij VV Zwentibold. Ook Urmondia en Amstenrade wonnen hun wedstrijd. Oranje Blauw’15 versloeg FC Roerdalen met 3-1.

Uitslagen:

FC Geleen-Zuid – Urmondia 2-4

IVS – Amstenrade 2-3

VV Zwentibold – Roosteren 1-6

MBC’13 – Schinveld 3-2

Oranje Blauw’15 – FC Roerdalen 3-1

RKUVC – SVH’39 2-1

Stand na 2 wedstrijden: Roosteren 6 punten, Urmondia 6, Amstenrade 6, Oranje Blauw’15 3, Schinveld 3, RKUVC 3, SVH’39 3, FC Roerdalen 3, MBC’13 3, IVS 0, FC Geleen-Zuid 0, VV Zwentibold 0.

4e klasse B

In de 4e klasse B vielen 19 doelpunten in zes wedstrijden. UOW’02 won met 0-4 bij SV Hulsberg. Sporting HAC won een doelpuntrijk duel met 4-5 bij SV Zwart-Wit, terwijl Voerendaal met 0-3 won bij WDZ.

Uitslagen:

SV Hulsberg – UOW’02 0-4

SV Simpelveld – SV Geuldal 0-0

SV Zwart-Wit – Sporting HAC 4-5

WDZ – Voerendaal 0-3

Weltania – Vijlen 1-1

LHC – Wijnandia 1-0

Stand na 2 wedstrijden: UOW’02 6 punten, Voerendaal 4, Weltania 4, Vijlen 4, SV Simpelveld 4, LHC 4, Sporting HAC 3, SV Geuldal 2, WDZ 1, Wijnandia 0, SV Zwart-Wit ’19 0, SV Hulsberg 0.

5e klasse B

In de 5e klasse B vielen 29 doelpunten in zeven wedstrijden. Abdissenbosch boekte met 9-1 tegen Eikenderveld de grootste uitslag. RKTSV won met 1-7 bij Passart-VKC en FC Kerkrade-West versloeg NEC-Heksenberg met 7-1.

Uitslagen:

Abdissenbosch – Eikenderveld 9-1

Passart-VKC – RKTSV 1-7

FC Kerkrade-West – NEC-Heksenberg 7-1

Woander Forest – KVC Oranje 0-1

Rimburg – SV Brunssum 1-1

RKSVB – Kakertse Boys 3-1

OVCS – SV De Dem 4-2

Stand na 2 wedstrijden: FC Kerkrade-West 6 punten, KVC Oranje 6, OVCS 6, RKSVB 6, Abdissenbosch 3, RKTSV 3, SV De Dem 3, NEC-Heksenberg 3, Woander Forest 1, SV Brunssum 1, Rimburg 1, Eikenderveld 1, Kakertse Boys 0 en Passart-VKC -3.

Bron: Parkstad Matchday. Bekijk ook Parkstad Matchday op Instagram.

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