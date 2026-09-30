Komende zondag 4 oktober weer interessante en leuke Radio Beurs Show in Heksenberg-Heerlen

Komende zondag 4 oktober staat Gemeenschapshuis Heksenberg-Heerlen, gelegen Hei Grindelweg 84, wederom in het teken van de organisatie van de traditionele Radio Beurs Show. Verantwoordelijke organisators zijn, ook nu in 2026, als vanouds de Limburgse Radiovrienden. Van 09.00 tot 14.00 uur kunnen radioliefhebbers, maar ook andere geïnteresseerden, tijdens deze Radio Beurs Show hun hartje ophalen betreffende verkoop en reparatie van oude radiotoestellen.

De entree bedraagt slechts 2 euro, eigenlijk een te verwaarloze bedrag voor hetgeen er allemaal tentoongesteld wordt met uiteraard een vleug radio nostalgie.

Behoefte aan nadere informatie? Geen probleem neem dientengevolge dan contact op met de heer Rein Maar t.w. telefonisch 045-5324454 of stuur een verzoekmailtje naar reinmaar@hotmail.com .

Archiefinfo Limburgse Radiovrienden: elke 1e woensdag van de maand om 19:30 vindt er in Gemeenschapshuis Heksenberg-Heerlen een meeting plaats van radio hobbyisten. De club is niet officieel, maar is in deze vorm ruim twintig jaar geleden al opgericht. Elke maand is er dus een bijeenkomst. Het doel van deze club is om maandelijks met elkaar wat (technische) kennis en ideeën uit te wisselen, maar ook om zo even wat bij te praten. Soms worden ook radio’s te koop aangeboden of vindt er ruiling van toestellen plaats. De leden zijn ook van verschillende komaf, dus je hoeft niet perse een technicus te zijn om een radiohobby uit te oefenen. Heel vaak draait het op een leuke chat sessie uit en wordt er gepraat over deze leuke hobby.

Elke maand komen niet dezelfde personen bij elkaar, maar meestal zijn er toch gemiddeld 20 radiovrienden aanwezig. De tijd vliegt dan ook om, want na het begin om 19.30 uur, is het voor je het weet al gauw 22:00 uur. Niet zo verwonderlijk eigenlijk als gekeken wordt naar de vorm van deze prachtige radiopassie. Kortom, deze Radio Beurs Show is elk jaar weer een gezellig en informatief evenement voor liefhebbers van radio, beeld en geluidsapparatuur in de ruimste zin van het woord. Bezoekers kunnen zich verheugen op live demonstraties, mogelijkheid tot interactie en vragen stellen. Het wordt ongetwijfeld weer een dag vol nostalgie en verbinding, zodat een bezoek zeker de moeite waard is.. Flyer Limburgse Radio Vrienden. Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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