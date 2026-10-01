Academie Heerlen-Noord over nabijheid en vertrouwen: ‘Erop af!’

HEERLEN – Wat gebeurt er wanneer organisaties niet wachten tot bewoners naar een loket komen, maar zelf de wijk intrekken? Dat staat centraal tijdens de dertiende Academie van het Nationaal Programma Heerlen-Noord op maandag 26 oktober om 19.00 uur in PLT Theater Heerlen.

Een van de gasten is Monaïm Benrida, directeur van het Nationaal Programma Arnhem-Oost. In het experiment Immerloo Schuldenvrij werden daar de schulden van veertig huishoudens in één keer afgekocht. Tijdens de Academie vertelt Benrida over de ervaringen die zijn opgedaan bij het bezoeken en helpen van deze gezinnen.

Niet iedere bewoner weet dat een loket bestaat. En wie dat wel weet, komt er niet altijd. Daarom draait deze editie van de Academie om het actief opzoeken van bewoners en het opbouwen van vertrouwen.

Marjolein Moorman te gast

Naast Monaïm Benrida is ook Tweede Kamerlid Marjolein Moorman te gast. Zij was aanjager achter de inmiddels veertig familiescholen in Amsterdam.

Onder de titel ‘Erop af! Nabijheid en vertrouwen’ wordt besproken hoe organisaties dichter bij bewoners kunnen komen. Ook binnen het Nationaal Programma Heerlen-Noord wordt deze aanpak toegepast, onder meer via Ooievaarsmoeders, Bewonerskrachten, gezinscoaches en energiecoaches.

Meer sprekers en programmaonderdelen worden binnenkort bekendgemaakt.

Ticket kost 3 euro

Voor deze editie wordt voor het eerst een bijdrage van 3 euro gevraagd. Bij eerdere bijeenkomsten bleven veel gereserveerde stoelen uiteindelijk leeg. Met een ticket is de plek van bezoekers gereserveerd en weet de organisatie beter op hoeveel mensen zij kan rekenen.

De volledige opbrengst van de kaartverkoop gaat naar Bewonerscoalitie Heerlen-Noord.

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De dertiende Academie vindt plaats op maandag 26 oktober om 19.00 uur in PLT Theater Heerlen.

Meer informatie en tickets: Academie #13 bij PLT Heerlen.

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