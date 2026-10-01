Veel zorgkosten? Zo kun je mogelijk maandelijks geld terugkrijgen

Heb je elke maand veel zorgkosten die niet volledig worden vergoed, bijvoorbeeld voor een dieet, beugel of fysiotherapie? Dan kan het interessant zijn om een voorlopige aanslag aan te vragen of je bestaande voorlopige aanslag te wijzigen.

Wie aftrekbare zorgkosten verwacht, kan die meenemen in de voorlopige aanslag. Daardoor kan een deel van een mogelijke belastingteruggave al gedurende het jaar maandelijks worden uitbetaald of verrekend.

Nieuwe checklist voor zorgkosten

De Belastingdienst heeft een nieuwe Checklist zorgkosten beschikbaar gesteld. Die helpt om te controleren welke zorgkosten aftrekbaar zijn en welke bewijsstukken je moet bewaren.

Niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Zo mag je geen kosten aftrekken waarvoor je al een vergoeding krijgt. Ook het eigen risico is niet aftrekbaar. Bovendien geldt een drempelbedrag: alleen het deel van de aftrekbare zorgkosten boven die drempel kan meetellen.

Drie tips uit de checklist

Controleer welke zorgkosten aftrekbaar zijn. Op belastingdienst.nl staat een overzicht van aftrekbare en niet-aftrekbare zorgkosten. Vraag je jaaroverzicht op bij je zorgverzekeraar. Vaak staat dit in de online omgeving of app van je zorgverzekeraar. Daarmee zie je welke kosten je hebt gemaakt en welke vergoedingen je hebt ontvangen. Bewaar je administratie. Denk aan nota’s, betalingsbewijzen, doktersvoorschriften en andere documenten waarmee je de gemaakte kosten kunt aantonen.

Voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen

Wie voor 2026 wil weten of een maandelijkse teruggaaf mogelijk is, kan in Mijn Belastingdienst het formulier voor de voorlopige aanslag invullen. Aan het einde zie je of je volgens de ingevulde gegevens geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Je kunt het formulier ook invullen zonder het direct te versturen.

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Hulp nodig?

Wie hulp nodig heeft bij de voorlopige aanslag kan terecht bij de Belastingdienst. Dat kan online, telefonisch of via een belastingkantoor of steunpunt.

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