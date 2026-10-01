Limburgse Madonna-tribute gaat groots in première in Beek

Na bijna twee jaar voorbereiding gaat op zaterdag 17 oktober in het Asta Theater in Beek de Madonna Live Experience in première. Meer dan 25 muzikanten, zangers, dansers, technici en crewleden werken mee aan de Limburgse concertproductie, die is geïnspireerd op drie grote Madonna-shows uit 2004, 2006 en 2008.

De Madonna Live Experience is opgezet als een complete concertshow met liveband, lead- en backing vocals, dansers, choreografieën, kostuums, visuals en decor. De muzikanten, vocalisten, technici en stagecrew komen uit Zuid- en Midden-Limburg. De dansers en danseressen komen uit verschillende delen van Nederland.

Voor de productie is bijna twee jaar gewerkt aan de muzikale en visuele invulling. De makers baseren de show op drie Madonna-concerten uit 2004, 2006 en 2008 en willen daarmee de sfeer van haar grote liveshows opnieuw tot leven brengen.

Limburgse productie

Bijzonder aan het project is dat een groot deel van de productie uit Limburg komt. Achter de schermen werken tientallen mensen samen aan muziek, techniek, choreografie, kostuums en decor.

De première vindt plaats op zaterdag 17 oktober in het Asta Theater in Beek.

Meer informatie over de voorstelling en de kaartverkoop is te vinden op madonnaliveexperience.com.

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